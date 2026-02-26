عرَض وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي، خلال لقائه مع نظيره العماني بدر البوسعيدي، أمس الأربعاء (25 شباط/ فبراير 2026)، بنوداً مرتبطة بالملف النووي والعقوبات، تحضيراً لإجراء المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة بوساطة عمانية غداً.

وكان عراقجي قد وصل إلى جنيف أمس الأربعاء، على رأس وفد سياسي وتقني، استعداداً لإجراء المحادثات، بعدما أكد في اليوم عينه أنّ التوصّل إلى اتفاق عادل أمر وارد.

وستكون جولة غدٍ هي الثالثة بعد انتهاء الأولى منها في مسقط، والثانية في جنيف.

