موقع العهد الاخباري

ذكرة القادة الشهداء 16 شباط 2026
عربي ودولي

عربي ودولي

عراقجي يستعرض الملف النووي مع البوسعيدي قبيل المفاوضات غير المباشرة مع واشنطن

2026-02-26 05:04
عراقتشي يلتقي البوسعيدي في جنيف تحضيراً للمفاوضات غير المباشرة مع واشنطن الخميس
73

عرَض وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي، خلال لقائه مع نظيره العماني بدر البوسعيدي، أمس الأربعاء (25 شباط/ فبراير 2026)، بنوداً مرتبطة بالملف النووي والعقوبات، تحضيراً لإجراء المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة بوساطة عمانية غداً.

وكان عراقجي قد وصل إلى جنيف أمس الأربعاء، على رأس وفد سياسي وتقني، استعداداً لإجراء المحادثات، بعدما أكد في اليوم عينه أنّ التوصّل إلى اتفاق عادل أمر وارد. 

وستكون جولة غدٍ هي الثالثة بعد انتهاء الأولى منها في مسقط، والثانية في جنيف.

الكلمات المفتاحية
الولايات المتحدة الأميركية عباس عراقجي المفاوضات عمان
