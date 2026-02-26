صرّح الرئيس الكوري الشمالي، كيم جونغ أون بأنّ "تفاهماً" بين بيونغ يانغ وواشنطن سيكون ممكناً إذا اعترفت الولايات المتحدة بكوريا الشمالية قوّة نووية، وفقاً للإعلام الرسمي.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية عن كيم قوله إنّه إذا احترمت "واشنطن الوضعية الحالية لبلدنا المنصوص عليها في الدستور"، وتخلّت عن سياستها العدائية، فلا يوجد سبب يمنع التفاهم بين البلدين.

يُشار إلى أنّ الرئيس كيم أعلن، الأسبوع الماضي، أنّ بلاده تجاوزت أسوأ الصعوبات وهي على أعتاب مرحلة تتسم بـ"التفاؤل والثقة بالمستقبل".

