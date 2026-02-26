كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
شهيدان برصاص الاحتلال في خان يونس ونسف للمباني شرقي القطاع
شهيدان برصاص الاحتلال في خان يونس ونسف للمباني شرقي القطاع

2026-02-26 09:11
واصلت قوات الاحتلال خرقها لاتفاق وقف إطلاق النار الهش في قطاع غزة، مع هجمات جوية وبرية وبحرية على رفح وشرقي غزة ومخيم البريج وخان يونس، مستهدفة المباني ومراكز النازحين.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية بارتقاء المواطن هاني عبد الكريم سالم أبو جريبان (41 عامًا)، جراء قصف "إسرائيلي" استهدف منطقة أبو العجين شرقي دير البلح في وسط قطاع غزة.

واستشهد الشاب أكرم حسن العرجاني (27 عامًا)، الليلة الماضية، وأصيب عدد من النازحين جراء سلسلة خروقات "إسرائيلية" متواصلة في مناطق متفرقة من قطاع غزة، شملت قصفًا مدفعيًا وجويًا وإطلاق نار مباشرًا.

وأفادت مصادر طبية بوصول الشهيد العرجاني إلى مستشفى ناصر الطبي بعد استهداف منطقة "أرض الليمون" جنوبي خان يونس في جنوب القطاع.

وأصيب مُسنّ برصاص طائرة مُسيّرة "إسرائيلية" من نوع "كواد كوبتر" قرب مدرسة أبو حسين، كما أُصيبت فتاة برصاص جيش الاحتلال في منطقة قيزان أبو رشوان جنوب خان يونس.

وفي الإطار ذاته، شنت طائرات الاحتلال الحربية غارات جوية شرقي مدينة غزة، وأخرى شرق ما يعرف بـ"الخط الأصفر" شرقي خان يونس، بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران الحربي على ارتفاعات منخفضة في أجواء المدينة.

في الوقت نفسه، نفذت قوات الاحتلال عمليات نسف لمبان سكنية شرق خان يونس، واستهدفت المدفعية "الإسرائيلية" المناطق الشرقية لمدينة غزة، خاصة شرق حي الشجاعية، فيما تجدد القصف على المناطق الشرقية لمخيم البريج وسط القطاع، وأطلقت آليات عسكرية النار بشكل متكرر شرقي حي الزيتون جنوب شرقي المدينة.

وتأتي هذه الاعتداءات في ظل تصعيد ميداني مستمر، وسط تحذيرات من تداعيات استمرار خرق التهدئة على الأوضاع الإنسانية والأمنية في القطاع.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة في تقريرها الإحصائي اليومي لضحايا العدوان "الإسرائيلي" على القطاع، بأن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات الـ24 الماضية، 9 شهداء، بينهم 6 شهداء جرى انتشال جثامينهم من تحت الأنقاض، إضافة إلى 4 إصابات.

وارتفعت الحصيلة التراكمية للعدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، إلى 72,082 شهيدًا، إضافة إلى 171,761 إصابة، في أرقام تعكس حجم الخسائر البشرية غير المسبوقة التي تكبدها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة على مدار أكثر من عامين من الإبادة الجماعية المتواصلة.

الكلمات المفتاحية
فلسطين المحتلة قطاع غزة العدوان الصهيوني على غزة
