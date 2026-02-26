تعليقًا على التصريح الأخير لوزير الخارجية يوسف رجي بشأن تلقي لبنان تهديدات "إسرائيلية" باستهداف مطار بيروت الدولي، والذي نفاه مسؤول صهيوني، رأى وزير الخارجية الأسبق عدنان منصور أنّه كان يفترض بالوزير الاستناد إلى معطيات دقيقة وتحصيل دراية كاملة بالأمر.

في حديث لإذاعة النور، قال منصور: "إن صدور زلات لا تعبّر عن الحقيقة لا يخدم الدبلوماسية ولا السياسة اللبنانية، بل يشكّل إحراجًا للبنان، خصوصًا عندما تصدر عن مسؤول رفيع".

وأكد منصور أن تصريحات غير موثوقة عن قصف منشآت مدنية وبنى تحتية من شأنها إثارة بلبلة داخلية، مشددًا على ضرورة أن يكون رئيسا الجمهورية والحكومة على علم مسبق بأي موقف من هذا النوع. ودعا إلى التعاطي بموضوعية وعقلانية والتحقق من الحقائق قبل إطلاق تصريحات قد تضر بالوضعين الداخلي اللبناني أكثر مما تضر بالعدو.

الكلمات المفتاحية