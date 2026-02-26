كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
ذكرة القادة الشهداء 16 شباط 2026
لبنان

قطاع صيدا في حزب الله افتتح نشاطه القرآني الرمضاني بأمسية قرآنية في صيدا
لبنان

قطاع صيدا في حزب الله افتتح نشاطه القرآني الرمضاني بأمسية قرآنية في صيدا

2026-02-26 11:13
إحياءً وتعظيمًا للقرآن الكريم، في ربيعه شهر رمضان المبارك، افتتح الفرع الثقافي لحزب الله في قطاع صيدا، في الليلة الماضية، نشاطه القرآني بأمسية قرآنية في مسجد مجمع السيدة الزهراء- عليها السلام- في مدينة صيدا بمشاركة قرّاء دوليين وحضور شخصيات علمائية واجتماعية؛ تقدمهم مسؤول شعبة صيدا الحاج علي فنيش وحشد غفير من المؤمنين غصّ بهم المسجد.

تخلل الأمسية القرآنية، إضافة إلى التلاوات العطرة، فقرة مسابقة قرآنية، وزّعت الهدايا في ختامها.

الكلمات المفتاحية
لبنان حزب الله صيدا القرآن الكريم
