إحياءً وتعظيمًا للقرآن الكريم، في ربيعه شهر رمضان المبارك، افتتح الفرع الثقافي لحزب الله في قطاع صيدا، في الليلة الماضية، نشاطه القرآني بأمسية قرآنية في مسجد مجمع السيدة الزهراء- عليها السلام- في مدينة صيدا بمشاركة قرّاء دوليين وحضور شخصيات علمائية واجتماعية؛ تقدمهم مسؤول شعبة صيدا الحاج علي فنيش وحشد غفير من المؤمنين غصّ بهم المسجد.

تخلل الأمسية القرآنية، إضافة إلى التلاوات العطرة، فقرة مسابقة قرآنية، وزّعت الهدايا في ختامها.

الكلمات المفتاحية