توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدًا الجمعة (27 شباط)، غائمًا إلى غائم جزئيًا مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، فيما تهطل أمطار متفرقة مع برق ورعد بخاصة في المناطق الشمالية خلال الفترة الصباحية. وتتساقط الثلوج الخفيفة على ارتفاع 900 متر خصوصًا على المرتفعات الشمالية.

ويتحسن الطقس اعتبارًا من ظهر الغد حيث تسيطر رياح شمالية باردة تؤدي إلى تشكل الجليد على الطرق الداخلية والجبلية التي تعلو عن 1000 متر خلال الليل، لذلك حذرت الدائرة من خطر الانزلاقات.

الحال العامة

يتأثر لبنان والحوض الشرقي للمتوسط بمنخفض جوي سريع مصدره البحر الأسود مصحوب بكتل هوائية شديدة البرودة، ما يؤدي إلى طقس ماطر بغزارة أحيانًا، مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة وتساقط الثلوج على الجبال المتوسطة شمالًا بشكل خاص، لكن دون تراكمات معيقة، ويستمر تأثيره حتى ظهر يوم غد الجمعة حيث ينحسر تدريجًا مع بعض التقلبات المحلية يوم السبت شمال شرق البلاد، يتبعها سيطرة للرياح الشمالية الجافة والباردة، لتحل موجة من الصقيع فتستمر حتى الأسبوع المقبل بحيث تلامس درجات الحرارة الصفر في الداخل وعلى الجبال المتوسطة.

ملاحظة: ينصح بعدم سلوك الطرق الجبلية فوق الـ1400 متر اليوم بسبب تساقط الثلوج وتكون طبقات من الجليد بسبب تدني الحرارة.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر شباط في بيروت بين 11 و19، في طرابلس بين 9 و18 درجة وفي زحلة بين 3 و13 درجة.

الطقس المتوقع في لبنان

- الخميس: غائم إجمالًا مع انخفاض تدريجي وملحوظ بدرجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية. يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات فتسوء معه الرؤية. تهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانًا (شمال البلاد مركز تأثير المنخفض) مع حدوث عواصف رعدية واحتمال تساقط حبات البرد، فيما ستشهد الكثير من المناطق انفراجات واسعة خلال النهار على أن تتجدد الأمطار مساءً. تنشط الرياح فيرتفع موج البحر لحدود الـ 2,5 متر وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1700 متر نهارًا وتتدنى تدريجًا على 1000متر خلال الليل خصوصًا شمال البلاد لكن دون تراكمات فعالة.

- الجمعة: غائم إلى غائم جزئيًا مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تهطل أمطار متفرقة مع برق ورعد بخاصة في المناطق الشمالية خلال الفترة الصباحية. تتساقط الثلوج الخفيفة على ارتفاع 900 متر خصوصًا على المرتفعات الشمالية، يتحسن الطقس اعتبارًا من الظهر حيث تسيطر رياح شمالية باردة تؤدي إلى تشكل الجليد على الطرق الداخلية والجبلية التي تعلو عن 1000 متر خلال الليل، لذلك نحذر من خطر الانزلاقات.

- السبت: غائم جزئيًا مع درجات حرارة متدنية وباردة إلى جليدية في الداخل وتكون للجليد على الطرق الجبلية والداخلية اعتبارًا من 1000 متر خلال ساعات الصباح الأولى وفي الليل. يتوقع تساقط ثلوج في المناطق الداخلية اعتبارًا من الظهر شمال شرق البلاد بشكل خاص على ارتفاع الـ1200 متر.

- الأحد: قليل الغيوم إجمالًا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وبقاء الأجواء شديدة البرودة بحيث تكون درجات الحرارة القصوى دون معدلاتها بحدود الـ4 درجات على الأقل، ويتكون الجليد على الطرق الجبلية والداخلية خلال ساعات الصباح الأولى وفي الليل.

- الحرارة على الساحل من 8 الى 14 درجة، فوق الجبال من درجة إلى 6 درجات، في الداخل من درجة إلى 7 درجات.

- الرياح السطحية: جنوبية غربية، ناشطة، سرعتها بين 25 و45كلم/س، تشتد لحدود الـ 70كم/س شمال البلاد.

- الانقشاع: سيئ إجمالًا.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 80 و 95%.

- حال البحر: هائج، حرارة سطح الماء: 18 درجة.

- الضغط الجوي: 761 ملم زئبق.

