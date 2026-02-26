اتهمت تنسيقية المقاومة العراقية الولايات المتحدة بعدم الوفاء بالتزاماتها تجاه العراق، مؤكدة تمسُّكها بـ"الحق المشروع في إنهاء الاحتلال" إذا استمرت واشنطن في فرض إرادتها على البلاد والإبقاء على قواتها داخل الأراضي العراقية.

وقد أكدت تنسيقية المقاومة العراقية في بيان لها اليوم الخميس 26 شباط/فبراير 2026 أن "أميركا لم تف بالتزاماتها ولم تسحب قواتها من العراق وسنتمسك بالحق في إنهاء الاحتلال".

وقالت التنسيقية: "إنّ طبيعة العلاقات بين العراق والولايات المتحدة لا تقوم على مبدأ الندية بين الدول ذات السيادة، إذ لا زالت واشنطن تتدخل في الشأن الداخلي العراقي، بل وتحدد الشخصيات السياسية التي يُسمَح لها بتسلّم المناصب الحكومية أو يُستبعَد غيرها، وفقًا لمعيار الإرادة الأميركية، في إطار نهجٍ دأبت على اتّباعه ضمن سياق سياساتها الاستكبارية".

أضافت: "ومن المؤكد أن الاحتلال (الأميركي) ما يزال مستمرًا في انتهاك الأجواء العراقية، سواء عبر طيرانه المسيّر أم الحربي، الأمر الذي يشكّل تهديدًا أمنيًا جسيمًا يمسّ استقرار البلاد وسلامة أراضيها، واعتداءً صريحًا على مقتضيات السيادة وكرامة الدولة".

وتابعت التنسيقية في بيانها: "إننا في المقاومة العراقية نؤكّد أن الولايات المتحدة لم تفِ بكامل عهودها، ولم نلمس منها أي إجراء حقيقي بتنفيذ ما تبقّى من الاتفاق المبرم مع الحكومة العراقية، القاضي بإخراج جميع القوات الأجنبية من أرض العراق وسمائه، وإن هذا الإصرار على التنصّل والمماطلة لا يترك أمامنا إلا تحمّل مسؤولياتنا الشرعية والأخلاقية في اتخاذ المواقف التي تليق بكرامة شعبنا وحقّه المشروع في إنهاء الاحتلال، إذا ما أصرّوا على إبقاء وجودهم وفرض إرادتهم على البلاد".

وختمت تنسيقية المقاومة العراقية بيانها بالآية القرآنية الكريمة: "وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ".

