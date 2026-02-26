أعلنت وزارة الخارجية العمانية أن الطرفين الأميركي والإيراني منفتحان على أفكار وحلول جديدة للتوصل إلى اتفاق عادل.

وأعلنت الخارجية العُمانية أن الوزير بدر البوسعيدي بحث مع ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر المقترحات الإيرانية وردود فريق التفاوض الأميركي.

وأضافت الخارجية أن البحث تناول معالجة العناصر الرئيسية لبرنامج إيران النووي والضمانات اللازمة لتحقيق اتفاق، مؤكدة أن الطرفين منفتحان على حلول جديدة تفضي إلى اتفاق عادل بضمانات قابلة للاستدامة.

