شددت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ، في معرض حديثها عن التطورات المتعلقة بإيران، على أهمية الحل الدبلوماسي للنزاعات، مؤكدة أن بلادها تعارض استخدام القوة أو التهديد بها في العلاقات الدولية.

وفي إشارة إلى تصعيد الولايات المتحدة للتوترات في منطقة غرب آسيا، أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية أن بلادها تتابع عن كثب الأوضاع المتعلقة بإيران.

وردًا على سؤال حول ما إذا كانت الصين ستدعم إيران إلى جانب روسيا في حال شنت الولايات المتحدة هجومًا عليها، قالت ماو نينغ في مؤتمر صحفي اليوم الخميس 26 شباط/فبراير 2026: "لطالما دعت الصين إلى حل القضايا عبر السياسة والدبلوماسية، وتعارض التهديد باستخدام القوة أو استخدامها في العلاقات الدولية".

وأكدت ماو نينغ أن بلادها تدعم الحكومة والشعب الإيراني في حماية مصالحهم الوطنية وحقوقهم المشروعة.

كما صرحت بأن "الصين ستواصل القيام بدورها كدولة كبرى مسؤولة"، معربة عن أملها في أن تولي جميع الأطراف أهمية للسلام، وأن تمارس ضبط النفس، وأن تحل الخلافات عبر الحوار.

وتزامنت تصريحات المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية مع انعقاد الجولة الثالثة من المحادثات النووية غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة في جنيف، بوساطة سلطنة عُمان، بحضور وفدين من كلا الجانبين.



