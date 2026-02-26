كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

ذكرة القادة الشهداء 16 شباط 2026
المقال التالي فنانة فلسطينية حوّلت منزلها المدمّر إلى مرسم للتفريغ النفسي

إيران

شمخاني: اتفاق سريع في المتناول إذا تم احترام العقيدة النووية الإيرانية
🎧 إستمع للمقال
إيران

شمخاني: اتفاق سريع في المتناول إذا تم احترام العقيدة النووية الإيرانية

2026-02-26 14:38
70

أكد أمين مجلس الدفاع الإيراني الأدميرال علي شمخاني أن بالإمكان التوصل إلى اتفاق فوري في المفاوضات غير المباشرة الجارية في جنيف بين الوفدين الإيراني والأميركي، في حال تمّ احترام العقيدة النووية الإيرانية.

وقال الأدميرال شمخاني: "إن التوصل إلى اتفاق فوري سيكون ممكنًا إذا تمحورت المفاوضات حول التزام إيران المعلن بعدم السعي لامتلاك أسلحة نووية".

أضاف: "إن هذا الشرط يتماشى مع العقيدة الإيرانية المعلنة وتوجيهات القيادة"، مشيرًا بذلك إلى عدم سعي إيران لامتلاك أسلحة نووية.

وذكر شمخاني أنه "إذا كانت القضية الأساسية في المحادثات هي ضمان عدم سعي إيران لامتلاك أسلحة نووية، فإن هذا الموقف ينسجم بالفعل مع فتوى قائد الثورة الإسلامية والعقيدة الدفاعية للبلاد".

وتابع شمخاني: "في ظل هذه الظروف، سيكون التوصل إلى اتفاق سريع في المتناول".

وأكد شمخاني أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الذي يرأس الوفد المفاوض، يتمتع بالصلاحيات والدعم الكافيين للتوصل إلى مثل هذا الاتفاق، ما يدل على وجود دعم مؤسسي للتقدم الدبلوماسي.

الكلمات المفتاحية
الولايات المتحدة الأميركية الجمهورية الاسلامية في إيران الاتفاق النووي الايراني علي شمخاني
إقرأ المزيد
المزيد
بقائي: المفاوضات في جنيف مستمرة بصورة جادة
بقائي: المفاوضات في جنيف مستمرة بصورة جادة
إيران منذ ساعتين
شمخاني: اتفاق سريع في المتناول إذا تم احترام العقيدة النووية الإيرانية
شمخاني: اتفاق سريع في المتناول إذا تم احترام العقيدة النووية الإيرانية
إيران منذ 4 ساعات
بزشكيان: على ترامب أن يتحدّث حول إيران بشكل موثق ومستند
بزشكيان: على ترامب أن يتحدّث حول إيران بشكل موثق ومستند
إيران منذ 6 ساعات
الصحف الإيرانية: الخطر الأكبر ليس الرغبة في الحرب بل سوء الفهم
الصحف الإيرانية: الخطر الأكبر ليس الرغبة في الحرب بل سوء الفهم
إيران منذ 10 ساعات
مقالات مرتبطة
بقائي: المفاوضات في جنيف مستمرة بصورة جادة
بقائي: المفاوضات في جنيف مستمرة بصورة جادة
إيران منذ ساعتين
شمخاني: اتفاق سريع في المتناول إذا تم احترام العقيدة النووية الإيرانية
شمخاني: اتفاق سريع في المتناول إذا تم احترام العقيدة النووية الإيرانية
إيران منذ 4 ساعات
الصين: ندعم إيران في حماية مصالحها وحقوقها المشروعة
الصين: ندعم إيران في حماية مصالحها وحقوقها المشروعة
عربي ودولي منذ 4 ساعات
الخارجية العُمانية: انفتاح إيراني - أميركي على حلول جديدة للتوصل إلى اتفاق
الخارجية العُمانية: انفتاح إيراني - أميركي على حلول جديدة للتوصل إلى اتفاق
عربي ودولي منذ 5 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة