أكد أمين مجلس الدفاع الإيراني الأدميرال علي شمخاني أن بالإمكان التوصل إلى اتفاق فوري في المفاوضات غير المباشرة الجارية في جنيف بين الوفدين الإيراني والأميركي، في حال تمّ احترام العقيدة النووية الإيرانية.

وقال الأدميرال شمخاني: "إن التوصل إلى اتفاق فوري سيكون ممكنًا إذا تمحورت المفاوضات حول التزام إيران المعلن بعدم السعي لامتلاك أسلحة نووية".

أضاف: "إن هذا الشرط يتماشى مع العقيدة الإيرانية المعلنة وتوجيهات القيادة"، مشيرًا بذلك إلى عدم سعي إيران لامتلاك أسلحة نووية.

وذكر شمخاني أنه "إذا كانت القضية الأساسية في المحادثات هي ضمان عدم سعي إيران لامتلاك أسلحة نووية، فإن هذا الموقف ينسجم بالفعل مع فتوى قائد الثورة الإسلامية والعقيدة الدفاعية للبلاد".

وتابع شمخاني: "في ظل هذه الظروف، سيكون التوصل إلى اتفاق سريع في المتناول".

وأكد شمخاني أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الذي يرأس الوفد المفاوض، يتمتع بالصلاحيات والدعم الكافيين للتوصل إلى مثل هذا الاتفاق، ما يدل على وجود دعم مؤسسي للتقدم الدبلوماسي.

