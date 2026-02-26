كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
ذكرة القادة الشهداء 16 شباط 2026
لبنان

بالصور| تقبل التعازي باستشهاد القائد ياغي في مجمع الإمام المجتبى (ع) في السان تيريز
لبنان

بالصور| تقبل التعازي باستشهاد القائد ياغي في مجمع الإمام المجتبى (ع) في السان تيريز

2026-02-26 15:26
77
موسى الحسيني - مصور
81 مقالاً

تقبّل حزب الله وعائلة القائد الجهادي الشهيد حسين محمد ياغي "أبو علي صادق"، التعازي في منطقة بيروت، وذلك تكريمًا لمسيرته الجهادية وتضحياته في مواجهة العدوان الصهيوني.

وأقيمت مراسم تقبل التعازي يوم الخميس 26 شباط/فبراير 2026، وذلك في مجمع الإمام المجتبى (ع) بمنطقة السان تيريز، بمشاركة وفود رسمية وشعبية لمواساة عائلة القائد الشهيد وتجديد العهد على المضي في النهج المقاوم الذي خطّه بدمائه الطاهرة.

الكلمات المفتاحية
المقاومة الإسلامية حزب الله الشهداء
