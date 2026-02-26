تقبّل حزب الله وعائلة القائد الجهادي الشهيد حسين محمد ياغي "أبو علي صادق"، التعازي في منطقة بيروت، وذلك تكريمًا لمسيرته الجهادية وتضحياته في مواجهة العدوان الصهيوني.

وأقيمت مراسم تقبل التعازي يوم الخميس 26 شباط/فبراير 2026، وذلك في مجمع الإمام المجتبى (ع) بمنطقة السان تيريز، بمشاركة وفود رسمية وشعبية لمواساة عائلة القائد الشهيد وتجديد العهد على المضي في النهج المقاوم الذي خطّه بدمائه الطاهرة.

الكلمات المفتاحية