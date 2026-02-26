كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

ذكرة القادة الشهداء 16 شباط 2026
المقال التالي تقبل التعازي بالقائد ياغي في بيروت.. مواقف أكدت الثبات على النهج المقاوم

إيران

بقائي: المفاوضات في جنيف مستمرة بصورة جادة
🎧 إستمع للمقال
إيران

بقائي: المفاوضات في جنيف مستمرة بصورة جادة

2026-02-26 16:32
49

 
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن المفاوضات النووية غير المباشرة التي بدأت اليوم الخميس 26 شباط/فبراير 2026 بين إيران وأميركا في جنيف، مستمرة بصورة جادة.

وقال بقائي للصحفيين في الفاصل الزمني والاستراحة التي حصلت في المفاوضات، إن اقتراحات مهمة وعملانية طرحت في المجال النووي ورفع العقوبات. 

وأضاف "كانت ثمة حاجة لكي يجري كلا الفريقين، مشاورات مع عاصمتهما".

وتابع إن "المحادثات ستستمر عند الساعة 18:00 بالتوقيت المحلي (توقيت جنيف)".

الكلمات المفتاحية
الاتفاق النووي الايراني اميركا ايران
إقرأ المزيد
المزيد
بقائي: المفاوضات في جنيف مستمرة بصورة جادة
بقائي: المفاوضات في جنيف مستمرة بصورة جادة
إيران منذ ساعتين
شمخاني: اتفاق سريع في المتناول إذا تم احترام العقيدة النووية الإيرانية
شمخاني: اتفاق سريع في المتناول إذا تم احترام العقيدة النووية الإيرانية
إيران منذ 4 ساعات
بزشكيان: على ترامب أن يتحدّث حول إيران بشكل موثق ومستند
بزشكيان: على ترامب أن يتحدّث حول إيران بشكل موثق ومستند
إيران منذ 6 ساعات
الصحف الإيرانية: الخطر الأكبر ليس الرغبة في الحرب بل سوء الفهم
الصحف الإيرانية: الخطر الأكبر ليس الرغبة في الحرب بل سوء الفهم
إيران منذ 10 ساعات
مقالات مرتبطة
بقائي: المفاوضات في جنيف مستمرة بصورة جادة
بقائي: المفاوضات في جنيف مستمرة بصورة جادة
إيران منذ ساعتين
شمخاني: اتفاق سريع في المتناول إذا تم احترام العقيدة النووية الإيرانية
شمخاني: اتفاق سريع في المتناول إذا تم احترام العقيدة النووية الإيرانية
إيران منذ 4 ساعات
الصين: ندعم إيران في حماية مصالحها وحقوقها المشروعة
الصين: ندعم إيران في حماية مصالحها وحقوقها المشروعة
عربي ودولي منذ 4 ساعات
ساعات الحسم النووي والرهان الأميركي بين التفاوض والردع
ساعات الحسم النووي والرهان الأميركي بين التفاوض والردع
مقالات منذ 5 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة