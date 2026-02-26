

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن المفاوضات النووية غير المباشرة التي بدأت اليوم الخميس 26 شباط/فبراير 2026 بين إيران وأميركا في جنيف، مستمرة بصورة جادة.

وقال بقائي للصحفيين في الفاصل الزمني والاستراحة التي حصلت في المفاوضات، إن اقتراحات مهمة وعملانية طرحت في المجال النووي ورفع العقوبات.

وأضاف "كانت ثمة حاجة لكي يجري كلا الفريقين، مشاورات مع عاصمتهما".

وتابع إن "المحادثات ستستمر عند الساعة 18:00 بالتوقيت المحلي (توقيت جنيف)".

