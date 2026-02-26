كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

ذكرة القادة الشهداء 16 شباط 2026
المقال التالي صيدا تستعد لإحياء يوم القدس العالمي: تحضيرات لإقامة مسيرة شعبية حاشدة

لبنان

إخلاء مبنى سكني متصدّع في بخعون بعد رصد تشققات خطيرة تهدّد السلامة العامة
لبنان

إخلاء مبنى سكني متصدّع في بخعون بعد رصد تشققات خطيرة تهدّد السلامة العامة

2026-02-26 17:30
54

أقدمت عناصر شرطة بلدية بخعون في قضاء الضنية على إخلاء فوري لأحد المباني السكنية في البلدة، وذلك بعد تضرّره وتصدّعه بنحو يشكّل تهديدًا مباشرًا لسلامة السكان القاطنين فيه.

وفي التفاصيل، أفادت البلدية أنها، وبعد إجراء كشف ميداني على المبنى، لاحظت وجود تشققات واسعة وتصدعات في الجدران والأعمدة الأساسية، وهو ما عُدَّ مؤشرًا خطيرًا على تراجع متانة الهيكل الإنشائي للمبنى، الأمر الذي دفعها إلى اتخاذ قرار فوري بإخلائه بالكامل ومنع السكان من البقاء داخله، حرصًا على سلامتهم وتفاديًا لأي مخاطر قد تنتج عن انهيار جزئي أو كلي.

وعلى الفور، تم إبلاغ جميع القاطنين بضرورة مغادرة الشقق السكنية وعدم العودة إليها تحت أي ظرف، إلى حين إجراء كشف فني شامل ودقيق من قبل مهندسين مختصين، وذلك بهدف تقييم الوضع الهندسي للمبنى بشكل علمي، وتحديد ما إذا كان بالإمكان ترميمه ومعالجته أو ما إذا كانت هناك حاجة لاتخاذ إجراءات إضافية.

وأكدت البلدية أن هذا القرار يأتي في إطار واجبها في حماية السلامة العامة ومنع وقوع كوارث محتملة، مشددةً على أن أي تهاون في مثل هذه الحالات قد يؤدي إلى مخاطر جسيمة تهدد حياة المواطنين. كما دعت الأهالي إلى الالتزام الكامل بالتعليمات الصادرة والتعاون مع الجهات المعنية، إلى حين صدور التقرير الفني النهائي الذي سيحدد مصير المبنى والإجراءات الواجب اتخاذها لاحقًا.

الكلمات المفتاحية
لبنان طرابلس
إقرأ المزيد
المزيد
اعتصام فلسطيني في بيروت للمطالبة بتحرك دولي لقضية الأسرى
اعتصام فلسطيني في بيروت للمطالبة بتحرك دولي لقضية الأسرى
لبنان منذ ساعة
صيدا تستعد لإحياء يوم القدس العالمي: تحضيرات لإقامة مسيرة شعبية حاشدة
صيدا تستعد لإحياء يوم القدس العالمي: تحضيرات لإقامة مسيرة شعبية حاشدة
لبنان منذ ساعة
إخلاء مبنى سكني متصدّع في بخعون بعد رصد تشققات خطيرة تهدّد السلامة العامة
إخلاء مبنى سكني متصدّع في بخعون بعد رصد تشققات خطيرة تهدّد السلامة العامة
لبنان منذ ساعة
بالصور| تقبل التعازي باستشهاد القائد ياغي في مجمع الإمام المجتبى (ع) في السان تيريز
بالصور| تقبل التعازي باستشهاد القائد ياغي في مجمع الإمام المجتبى (ع) في السان تيريز
لبنان منذ 3 ساعات
مقالات مرتبطة
اعتصام فلسطيني في بيروت للمطالبة بتحرك دولي لقضية الأسرى
اعتصام فلسطيني في بيروت للمطالبة بتحرك دولي لقضية الأسرى
لبنان منذ ساعة
إخلاء مبنى سكني متصدّع في بخعون بعد رصد تشققات خطيرة تهدّد السلامة العامة
إخلاء مبنى سكني متصدّع في بخعون بعد رصد تشققات خطيرة تهدّد السلامة العامة
لبنان منذ ساعة
ممثل
ممثل "الجهاد الإسلامي" لـ "العهد": ممارسات العدو  في حق الأسرى تجاوزت كل المعايير
خاص العهد منذ 3 ساعات
المنخفض ينحسر ظهر الجمعة وكتل هوائية جليدية تسيطر على لبنان حتى الأسبوع المقبل
المنخفض ينحسر ظهر الجمعة وكتل هوائية جليدية تسيطر على لبنان حتى الأسبوع المقبل
لبنان منذ 6 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة