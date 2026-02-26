أقدمت عناصر شرطة بلدية بخعون في قضاء الضنية على إخلاء فوري لأحد المباني السكنية في البلدة، وذلك بعد تضرّره وتصدّعه بنحو يشكّل تهديدًا مباشرًا لسلامة السكان القاطنين فيه.

وفي التفاصيل، أفادت البلدية أنها، وبعد إجراء كشف ميداني على المبنى، لاحظت وجود تشققات واسعة وتصدعات في الجدران والأعمدة الأساسية، وهو ما عُدَّ مؤشرًا خطيرًا على تراجع متانة الهيكل الإنشائي للمبنى، الأمر الذي دفعها إلى اتخاذ قرار فوري بإخلائه بالكامل ومنع السكان من البقاء داخله، حرصًا على سلامتهم وتفاديًا لأي مخاطر قد تنتج عن انهيار جزئي أو كلي.

وعلى الفور، تم إبلاغ جميع القاطنين بضرورة مغادرة الشقق السكنية وعدم العودة إليها تحت أي ظرف، إلى حين إجراء كشف فني شامل ودقيق من قبل مهندسين مختصين، وذلك بهدف تقييم الوضع الهندسي للمبنى بشكل علمي، وتحديد ما إذا كان بالإمكان ترميمه ومعالجته أو ما إذا كانت هناك حاجة لاتخاذ إجراءات إضافية.

وأكدت البلدية أن هذا القرار يأتي في إطار واجبها في حماية السلامة العامة ومنع وقوع كوارث محتملة، مشددةً على أن أي تهاون في مثل هذه الحالات قد يؤدي إلى مخاطر جسيمة تهدد حياة المواطنين. كما دعت الأهالي إلى الالتزام الكامل بالتعليمات الصادرة والتعاون مع الجهات المعنية، إلى حين صدور التقرير الفني النهائي الذي سيحدد مصير المبنى والإجراءات الواجب اتخاذها لاحقًا.

