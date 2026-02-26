نظّمت لجنة إحياء يوم القدس العالمي في صيدا جلسة تحضيرية، وذلك في إطار الاستعداد لإحياء يوم القدس العالمي الذي يصادف في آخر يوم جمعة من شهر رمضان المبارك، حيث خُصصت الجلسة للتحضير للمسيرة الشعبية التي ستُنظم يوم الجمعة 13 آذار/مارس 2026 عند الساعة الثانية بعد الظهر، في شوارع وأحياء المدينة، على أن تُختتم بكلمات سياسية لبنانية وفلسطينية.

وقد عُقد اللقاء في قاعة مكتب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة الشيخ ماهر حمود في صيدا، بمشاركة ممثلين عن الأحزاب والقوى الوطنية والإسلامية اللبنانية، إلى جانب ممثلين عن الفصائل الفلسطينية ولجان العمل في المخيمات، حيث جرى البحث في مختلف التفاصيل المتعلقة بتنظيم هذه المسيرة، سواء على المستوى اللوجستي أو الفني، لضمان نجاحها وتحقيق أهدافها.

وشهدت الجلسة مداخلات عدة أكدت على أهمية توحيد الهتافات خلال المسيرة وحصرها بالشعارات الوطنية والفلسطينية، بما يعكس وحدة الموقف ويعزز الرسالة السياسية والشعبية لهذا الحدث. وتم كذلك التوافق على ضرورة تفعيل الأنشطة المرتبطة بهذه المناسبة وتنويعها، بما يسهم في دعم القضية الفلسطينية وتعزيز حضورها في الوجدان الشعبي.

وفي ختام اللقاء، وجّه المجتمعون دعوة إلى جماهير مدينة صيدا ومخيماتها والمناطق المجاورة للمشاركة الواسعة في المسيرة، تأكيدًا على نصرة الشعب الفلسطيني الصامد، ودعمًا للمقاومة الفلسطينية في مواجهة الاعتداءات المستمرة، لا سيما في ظل ما يتعرض له الفلسطينيون من قتل ومجازر يرتكبها جيش الاحتلال بحق المدنيين.

