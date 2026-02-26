كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
لبنان

اعتصام فلسطيني في بيروت للمطالبة بتحرك دولي لقضية الأسرى
لبنان

اعتصام فلسطيني في بيروت للمطالبة بتحرك دولي لقضية الأسرى

2026-02-26
53

نفّذ مئات اللاجئين الفلسطينيين، إلى جانب ممثلين عن الفصائل الفلسطينية وفاعليات اجتماعية وأهلية، اعتصامًا أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بيروت، وذلك استجابةً لدعوة أطلقتها مؤسسات اجتماعية فلسطينية في لبنان، للمطالبة بتحرك دولي عاجل لمعالجة أوضاع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون العدو الصهيوني.

ورفع المشاركون خلال الاعتصام الأعلام الفلسطينية وصور الأسرى، مرددين هتافات تدعو إلى تدخل دولي فوري لحمايتهم ووقف الانتهاكات المرتكبة بحقهم داخل المعتقلات.

وفي كلمة باسم المؤسسات الاجتماعية والأهلية، تناول مدير مؤسسة "ثابت" سامي حمود أوضاع الأسرى، متحدثًا عن معاناتهم داخل السجون، ومشددًا على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل للضغط من أجل تحسين ظروفهم والعمل على إطلاق سراحهم.

كما ألقى الأسير المحرر أنور ياسين كلمة أشاد فيها بصمود الأسرى، مستعرضًا واقعهم المعيشي داخل المعتقلات، ومطالبًا المنظمات الدولية بتكثيف جهودها لوقف الانتهاكات التي يتعرضون لها.

من جهتها، تحدثت شارلوت كيتس، المنسقة الدولية لشبكة "صامدون"، عن تحركات قانونية تُتابَع على المستوى الدولي، مؤكدة أن قضية الأسرى تُعد ملفًا حقوقيًا يستدعي تحركًا دوليًا فاعلًا وجادًا.

وفي ختام الاعتصام، سلّم المشاركون مذكرة إلى ممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر، تضمنت جملة من المطالب، أبرزها ضرورة التحرك الدولي العاجل لوقف الانتهاكات، وضمان حماية الأسرى، والعمل على إطلاق سراحهم في أقرب وقت ممكن.

لبنان الأسرى الأسرى والمعتقلون فصائل المقاومة الفلسطينية
