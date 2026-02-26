كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

ذكرة القادة الشهداء 16 شباط 2026
المقال التالي وفد مؤسسة الجرحى يودّع سفير إيران في لبنان ويكرم جهوده الدبلوماسية

لبنان

شهيد سوري وجرحى في سلسلة غارات صهيونية واسعة على البقاع
🎧 إستمع للمقال
لبنان

شهيد سوري وجرحى في سلسلة غارات صهيونية واسعة على البقاع

2026-02-26 19:26
113

شن الطيران الحربي الصهيوني قبيل غروب يوم الخميس 26 شباط/فبراير 2026 سلسلة غارات جوية واسعة بلغت 25 غارة استهدفت مناطق جردية واسعة في البقاع.

وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية في حصيلة أولية أن العدوان أدى إلى استشهاد فتى من الجنسية السورية يبلغ من العمر 16 عامًا وإصابة مواطن بجروح، بالإضافة إلى وقوع أضرار مادية كبيرة. فيما لفتت الوكالة الوطنية إلى أن الغارات المعادية التي استهدفت بلدات ومناطق جردية في قضاء بعلبك، أدت في حصيلة نهائية إلى ارتقاء شهيد ووقوع 29 جريحًا.

وتركزت غارات العدو الصهيوني على جرود شمسطار وجرود بوداي غرب بعلبك، وصولًا إلى جرود حربتا في البقاع الشمالي، كما نفذ طيران الاحتلال غارة استهدفت جرود السلسلة الغربية في محيط الهرمل.

وأفادت "الوكالة الوطنية للإعلام"، بأن سلسلة الغارات الصهيونية العنيفة التي استهدفت منطقة بعلبك، غربًا وشرقًا وشمالًا، ألحقت أضرارًا بالمنازل والمحال التجارية امتدادًا من منطقة دير الأحمر، ووصولًا إلى الأسواق التجارية في مدينة بعلبك.

إلى ذلك، قام الجيش اللبناني بتثبيت أسلاك معدنية جديدة بالقرب من الساتر الترابي والنقطة التي استحدثها في منطقة سرده، وذلك بعد رفعه ساترًا ترابيًا في وسط المسلك المفترض للتوغلات الصهيونية من تلة الحمامص باتجاه جنوب الخيام.

ويأتي هذا الإجراء بعد الاعتداء "الإسرائيلي" الذي استهدف نقطة للجيش اللبناني في مزرعة سردة.

وفي سياق متصل، استهدف العدو حرش يارون بقذيفة مدفعية، كما تعرض حي الزقاق في بلدة عيترون لقصف بقذائف الهاون مصدره الموقع الذي استحدثه جيش الاحتلال في جبل الباط.

الكلمات المفتاحية
الاعتداءات الصهيونية على لبنان البقاع غارات
إقرأ المزيد
المزيد
حسن خليل يرد على نواف سلام: القوانين لا تُعلَّق بتصريح ولا تُعدَّل باجتهاد سياسي
حسن خليل يرد على نواف سلام: القوانين لا تُعلَّق بتصريح ولا تُعدَّل باجتهاد سياسي
لبنان منذ ساعتين
وفد مؤسسة الجرحى يودّع سفير إيران في لبنان ويكرم جهوده الدبلوماسية
وفد مؤسسة الجرحى يودّع سفير إيران في لبنان ويكرم جهوده الدبلوماسية
لبنان منذ ساعتين
شهيد سوري وجرحى في سلسلة غارات صهيونية واسعة على البقاع
شهيد سوري وجرحى في سلسلة غارات صهيونية واسعة على البقاع
لبنان منذ 3 ساعات
اعتصام فلسطيني في بيروت للمطالبة بتحرك دولي لقضية الأسرى
اعتصام فلسطيني في بيروت للمطالبة بتحرك دولي لقضية الأسرى
لبنان منذ 5 ساعات
مقالات مرتبطة
شهيد سوري وجرحى في سلسلة غارات صهيونية واسعة على البقاع
شهيد سوري وجرحى في سلسلة غارات صهيونية واسعة على البقاع
لبنان منذ 3 ساعات
منصور عن تصريحات رجّي وتهديدات
منصور عن تصريحات رجّي وتهديدات "إسرائيلية": تُحرج لبنان وتُربك الداخل
لبنان منذ 13 ساعة
قراءة في خطاب نتنياهو:
قراءة في خطاب نتنياهو: "النصر المُطلق" لا يزال بعيداً
مقالات مختارة منذ 15 ساعة
التعطيل تمهيداً للإلغاء: مقاطعة إسرائيلية للجنة
التعطيل تمهيداً للإلغاء: مقاطعة إسرائيلية للجنة "الميكانيزم"
مقالات مختارة منذ 15 ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة