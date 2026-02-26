شن الطيران الحربي الصهيوني قبيل غروب يوم الخميس 26 شباط/فبراير 2026 سلسلة غارات جوية واسعة بلغت 25 غارة استهدفت مناطق جردية واسعة في البقاع.

وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية في حصيلة أولية أن العدوان أدى إلى استشهاد فتى من الجنسية السورية يبلغ من العمر 16 عامًا وإصابة مواطن بجروح، بالإضافة إلى وقوع أضرار مادية كبيرة. فيما لفتت الوكالة الوطنية إلى أن الغارات المعادية التي استهدفت بلدات ومناطق جردية في قضاء بعلبك، أدت في حصيلة نهائية إلى ارتقاء شهيد ووقوع 29 جريحًا.



وتركزت غارات العدو الصهيوني على جرود شمسطار وجرود بوداي غرب بعلبك، وصولًا إلى جرود حربتا في البقاع الشمالي، كما نفذ طيران الاحتلال غارة استهدفت جرود السلسلة الغربية في محيط الهرمل.

وأفادت "الوكالة الوطنية للإعلام"، بأن سلسلة الغارات الصهيونية العنيفة التي استهدفت منطقة بعلبك، غربًا وشرقًا وشمالًا، ألحقت أضرارًا بالمنازل والمحال التجارية امتدادًا من منطقة دير الأحمر، ووصولًا إلى الأسواق التجارية في مدينة بعلبك.

إلى ذلك، قام الجيش اللبناني بتثبيت أسلاك معدنية جديدة بالقرب من الساتر الترابي والنقطة التي استحدثها في منطقة سرده، وذلك بعد رفعه ساترًا ترابيًا في وسط المسلك المفترض للتوغلات الصهيونية من تلة الحمامص باتجاه جنوب الخيام.

ويأتي هذا الإجراء بعد الاعتداء "الإسرائيلي" الذي استهدف نقطة للجيش اللبناني في مزرعة سردة.

وفي سياق متصل، استهدف العدو حرش يارون بقذيفة مدفعية، كما تعرض حي الزقاق في بلدة عيترون لقصف بقذائف الهاون مصدره الموقع الذي استحدثه جيش الاحتلال في جبل الباط.

الكلمات المفتاحية