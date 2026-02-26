كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
وفد مؤسسة الجرحى يودّع سفير إيران في لبنان ويكرم جهوده الدبلوماسية
وفد مؤسسة الجرحى يودّع سفير إيران في لبنان ويكرم جهوده الدبلوماسية

2026-02-26 20:48
زار وفد من مؤسسة الجرحى سعادة سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان، مجتبى أماني، في مقر السفارة الإيرانية في بيروت، لتوديعه بمناسبة انتهاء مهامه الدبلوماسية. 

واستعرض الوفد خلال اللقاء المحطات الأساسية التي ميّزت مرحلة عمله في لبنان، وبحث الدور الذي اضطلع به في تعزيز العلاقات الثنائية ودعم القضايا ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى تطوير قنوات التواصل والتنسيق بين الجانبين.  

وقدّم الوفد درعًا تكريميًا للسفير أماني عربون تقدير ووفاء، إلى جانب مجموعة من الإصدارات التوثيقية الصادرة عن المؤسسة، تقديرًا لجهوده خلال فترة تولّيه مهامه الدبلوماسية وإسهاماته في ترسيخ أطر التعاون المشترك.

