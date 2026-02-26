كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
لبنان

حسن خليل يرد على نواف سلام: القوانين لا تُعلَّق بتصريح ولا تُعدَّل باجتهاد سياسي
لبنان

2026-02-26 20:52
51

استغرب النائب علي حسن خليل عبر حسابه على منصة "إكس" "حديث رئيس الحكومة القاضي نواف سلام حول قانون الانتخابات، ولا سيما قوله إن تعليق الدائرة السادسة عشرة يتيح للمغتربين الاقتراع للـ 128 نائبًا". 

وقال: "الأصل أن من يتولى رئاسة الحكومة، وهو الآتي من خلفية قضائية، يُفترض أن يكون أكثر حرصًا على احترام النصوص النافذة لا على تأويلها سياسيًا".

وأضاف: "القانون لا يُعلَّق بتصريح، ولا يُعدَّل باجتهاد، ولا تُبدَّل أحكامه بإرادة سياسية". وأكد أن "النص القانوني لا يوقف مفاعيله ولا يغيّرها إلا قانون آخر يصدر وفق الأصول الدستورية، وأي قراءة تخالف ذلك تمسّ بمبدأ الشرعية وبواجب السلطة التنفيذية في تطبيق القانون كما هو، لا كما يُراد له أن يكون".

الكلمات المفتاحية
لبنان علي حسن خليل نواف سلام
