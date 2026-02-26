كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
انتهاء جولة مفاوضات جنيف النووية: تقدم ملموس وجولة فنية في فيينا الأسبوع المقبل
انتهاء جولة مفاوضات جنيف النووية: تقدم ملموس وجولة فنية في فيينا الأسبوع المقبل

2026-02-26 21:40
أعلن وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي انتهاء جولة المفاوضات النووية بين إيران وأميركا في جنيف، معلنًا عن جولة قادمة في فيينا الأسبوع المقبل بعد التشاور مع العواصم المعنية. وأفاد في منشور له على منصة "إكس" بإنهاء الجولة يوم الخميس 26 شباط/فبراير 2026 بعد إحراز "تقدم ملموس" في المفاوضات بين الطرفين.

وأعرب وزير الخارجية الإيراني عن تقديره لجهود وزير خارجية سلطنة عمان في دعم المسيرة الدبلوماسية الجارية، مؤكدًا أن نجاح المفاوضات مرهون بجدية الطرف الآخر وتجنب المواقف والسلوكيات المتناقضة.

من جانبه أشاد وزير خارجية سلطنة عمان بثبات إيران على نهجها الدبلوماسي في الملف النووي، مشددًا على استعداد عمان لمواصلة مساعيها وتقديم أي مساعدة ممكنة، معربًا عن أمله في أن تفضي هذه المفاوضات إلى نتيجة مرضية للجميع، وتابع: "سنستأنف المحادثات قريبًا بعد التشاور مع العواصم المعنية".

وانطلقت، صباح الخميس، الجولة الثالثة من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة التي عُقدت في مبنى تابع للسفارة العمانية في جنيف. وبعد ثلاث ساعات من المفاوضات المكثفة صباحًا، دخلت المحادثات في فترة استراحة ليتسنى للوفود التشاور مع عواصم البلدين بشأن القضايا المطروحة للنقاش، ثم استؤنفت مساء.

ونفت وكالة مهر للأنباء، نقلًا عن التلفزيون الإيراني بشكل قاطع ما أشيع حول موضوع نقل المواد المُخصَّبة الإيرانية إلى خارج البلاد.

وأكدت إيران في هذه المحادثات على رفع العقوبات وإلغاء قرارات صادرة عن مجلس الأمن تتعلق بالجمهورية الإسلامية.

وأشار التلفزيون الإيراني إلى أن مقترح طهران يؤكد على الاستخدام السلمي للطاقة النووية والحفاظ على إنتاج الوقود النووي.

