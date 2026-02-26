شن الجيش الأفغاني هجومًا واسع النطاق على مواقع باكستانية في ثلاث ولايات حدودية، يوم الخميس 26 شباط/ فبراير 2026، ردًّا على غارات سابقة شنتها باكستان التي أعلنت نيتها إطلاق عملية عسكرية متكاملة ضد "معسكرات الإرهاب" داخل أفغانستان. وأفاد مصدر عسكري أفغاني بأن الهجمات أسفرت عن مقتل عشرة جنود باكستانيين وسيطرة القوات الأفغانية على 13 نقطة عسكرية على طول الحدود.

وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة الأفغانية بدء عمليات انتقامية هجومية امتدت عبر عدة نقاط في الولايات الحدودية، في حين ذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لـ "الفيلق العسكري" في الشرق، أن اشتباكات عنيفة اندلعت ردًا على الغارات الجوية الأخيرة التي شنتها القوات الباكستانية.

وقال المتحدث باسم الحكومة الأفغانية، ذبيح الله مجاهد، إن الهجمات جاءت ردًا على ما وصفته بـ "التمردات والانتفاضات" المتكررة للجيش الباكستاني على طول خط ديوراند الذي يبلغ طوله 2611 كيلومترًا ولم تعترف به أفغانستان رسميًّا.

من جانبها، أكدت السلطات الباكستانية أن عددًا من الجنود الأفغان فرّوا من ثلاث مواقع استهدفتها القوات الباكستانية ردًا على إطلاق النار الأفغاني. وأشار مصدر في القيادة العليا للقوات المسلحة الباكستانية إلى أن باكستان بصدد إطلاق عملية عسكرية متكاملة ضد "معسكرات الإرهاب" داخل أفغانستان، وذلك بعد تَكرار إطلاق النار من مواقع أفغانية.

وتشهد الحدود بين البلدين توترات متصاعدة منذ أشهر، حيث وقعت اشتباكات دامية في تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي أسفرت عن مقتل العشرات من الجنود والمدنيين، عقب انفجارات في كابول حمّل المسؤولون الأفغان باكستان مسؤوليتها. ورغم اتفاقية وقف إطلاق النار التي توسطت فيها قطر، لا تزال تبادلات إطلاق النار متكررة، فيما فشلت محادثات السلام الأخيرة في التوصل إلى اتفاق رسمي.

يأتي ذلك بعد أن شن الجيش الباكستاني غارات يوم الأحد الماضي 22 شباط/ فبراير 2026 على طول الحدود، مُعلنًا مقتل ما لا يقل عن 70 مسلحًا، فيما نفت أفغانستان هذه الأرقام زاعمة مقتل عشرات المدنيين بينهم نساء وأطفال، واستهداف مناطق مدنية بما في ذلك مدرسة دينية وعدة منازل، واعتبرت هذه الغارات انتهاكًا لمجالها الجوي وسيادتها.

الكلمات المفتاحية