ذكر تقرير نشره موقع "Chasewaterdogs" البريطاني أن غلي إكليل الجبل يعد وسيلة فعالة لتغيير أجواء المنزل بالكامل وتجديد هوائه، حيث يحتفظ الهواء عادة بروائح الطبخ والغبار التي تلتصق بالأثاث والجدران مع مرور الوقت.

وتعمل الزيوت العطرية الموجودة في إكليل الجبل عند تسخينها على التبخر والانتشار في الزوايا، مما يمنح المكان إحساسًا بالانتعاش ويخفف من حدة الروائح غير المرغوبة بدلًا من مجرد إخفائها كالمعطرات الكيميائية.

وتتضمن الطريقة الصحيحة لتعطير المنزل ملء قدر صغير حتى نصفه بالماء، وإضافة 3 إلى 5 أغصان من إكليل الجبل الطازج أو ملعقتين كبيرتين من المجفف، ثم وضع القدر على نار هادئة جدًا مع ترك الغطاء مفتوحًا للسماح للبخار بالانتشار، حيث تبدأ الرائحة بالظهور خلال 5 دقائق ويتبدل جو المنزل بوضوح بعد مرور 15 إلى 20 دقيقة، ويمكن تعزيز الانتعاش بإضافة قشر الليمون أو البرتقال، مع ضرورة مراقبة مستوى الماء وفتح النافذة قليلًا لتجديد الهواء.

وأشار التقرير إلى أهمية اتخاذ احتياطات ضرورية، منها عدم ترك القدر دون مراقبة، وإبقاء الأطفال والحيوانات الأليفة بعيدًا عن الموقد، ويُنصح كذلك بعدم الإفراط في كمية إكليل الجبل لتجنب تحول الرائحة إلى حدة طبية. وتعد هذه الخطوات البسيطة بديلًا طبيعيًا يدوم أطول من المعطرات التقليدية لتحويل المنزل إلى مساحة منعشة ونقية.

