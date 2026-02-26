وصف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الجولة الثالثة من المحادثات النووية غير المباشرة بين إيران وأميركا بوساطة عمانية في جنيف بأنها من "أهم وأطول وأكثر جولات المفاوضات فعالية"، معلنًا عن بدء المراجعات الفنية في فيينا وعقد الجولة الرابعة في المستقبل القريب.

وأوضح عراقجي أن المحادثات التي جرت في جنيف يوم الخميس 26 شباط/فبراير 2026 استمرت قرابة 4 ساعات في الجلسة الصباحية وساعتين في المسائية، وذلك بشكل غير مباشر وبوساطة وزير الخارجية العماني، وبمشاركة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي في بعض الجوانب الفنية.

ولفت عراقجي إلى أن المفاوضات كانت مكثفة وجادة للغاية، حيث تم إحراز تقدم ملحوظ والدخول بجدية في بنود الاتفاق المتعلقة بالمجال النووي ومجال العقوبات، رغم وجود اختلافات طبيعية في الرأي.

وأشار عراقجي إلى أن جدية الجانبين في التوصل إلى حل تفاوضي كانت واضحة، وبناءً عليه ستبدأ الفرق الفنية دراسات في فيينا يوم الاثنين المقبل بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وفي ما يخص رفع العقوبات، أكد عراقجي أن إيران عرضت مطالبها بشكل محدد، بما في ذلك متطلبات رفع العقوبات الأميركية الأحادية والقضايا المتعلقة بمجلس الأمن، على أن يتم الخوض في هذه التفاصيل بدقة أكبر في الاجتماع القادم المقرر عقده خلال أسبوع تقريبًا بعد إجراء المشاورات في العواصم.

واختتم عراقجي حديثه بأن البدء في المباحثات على مستوى الخبراء الفنيين هو دليل على الجدية المتزايدة للدخول في مناقشات متخصصة، معتبرًا هذه الجولة من أفضل وأهم مراحل المحادثات.

