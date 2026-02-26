كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
"إنستغرام" ينبه الآباء عند بحث الأبناء عن محتوى يتعلق بالانتحار أو إيذاء النفس

2026-02-26 22:53
أعلنت منصة "إنستغرام" أنها ستبدأ خلال الأسابيع المقبلة بإرسال تنبيهات لأولياء الأمور إذا كرر المراهقون البحث عن محتوى يتعلق بالانتحار أو إيذاء النفس خلال فترة زمنية قصيرة، وستتوفر هذه الميزة للأهالي المشتركين في نظام الإشراف الأبوي داخل التطبيق لتمكينهم من التدخل المبكر.

وأوضحت المنصة التابعة لشركة ميتا أنها تحظر بالفعل البحث المباشر عن المحتوى الذي يحض على إيذاء النفس، إلا أن النظام الجديد سيُفعل عند ملاحظة تكرار البحث عن مصطلحات مثل "suicide" أو "self-harm" أو كلمات تشجع على ذلك، وسيصل التنبيه عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية أو تطبيق "واتساب".

ويأتي هذا الإعلان في وقت تواجه فيه ميتا وشركات تقنية كبرى دعاوى قضائية في أميركا تتهمها بالتقصير في حماية المراهقين، حيث خضع رئيس "إنستغرام" آدم موسيري لاستجواب أمام المحكمة الفيدرالية في كاليفورنيا بشأن تأخر إطلاق ميزات الأمان، كذلك كشفت دراسة داخلية في ميتا أن أدوات الرقابة الأبوية لم تُحدث تأثيرًا كبيرًا في الحد من الاستخدام القهري للتطبيقات لدى الأطفال الذين يواجهون ضغوطًا حياتية كبيرة.

وأكدت المنصة أنها تسعى لتجنب الإفراط في إرسال التنبيهات لضمان فعاليتها، حيث اعتمدت حدًا معينًا يتطلب تكرار عمليات البحث بالتشاور مع خبراء الوقاية، وستبدأ الميزة بالوصول إلى المستخدمين في أميركا وبريطانيا وأستراليا وكندا الأسبوع المقبل، مع خطط لتوسيعها لاحقًا لتشمل التفاعلات مع أدوات الذكاء الاصطناعي المتعلقة بالموضوعات ذاتها، في محاولة لتعزيز أدوات الحماية الاستباقية وسط مطالبات بمساءلة المنصات الرقمية عن تأثيرها في الصحة النفسية.

