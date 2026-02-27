صرّح القائم بالأعمال الروسي في وارسو، أندريه أورداش، بأن نحو 10 آلاف جندي أميركي يتمركزون حاليًا في بولندا.

وأشار أورداش إلى أنه "بحسب المعلومات المتاحة، يبلغ إجمالي عدد القوات الأميركية في بولندا نحو 10 آلاف جندي، معظمهم منتشرون بنظام التناوب"، موضحًا أنه بحلول عام 2025 "لم يكن هناك أي زيادة ملحوظة في الوجود العسكري الأميركي في بولندا".

وأضاف أن واشنطن لا تنوي تقليص هذا الوجود، بحسب ما أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال لقائه مع الرئيس البولندي ناووركي على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.

وأوضح أورداش أن مجموعة مدرعة أميركية قوامها ما بين 3500 و4000 جندي تنتشر في غرب البلاد، فيما يتمركز أكثر من 4000 جندي أميركي في منطقة جيشوف جنوب غرب بولندا، كما تنتشر كتيبة تكتيكية، بمشاركة أميركية، في ميدان تدريب أورزيس شمال شرق البلاد.

وبيّن أن مركز قيادة متقدمًا لمقر قيادة الفيلق الخامس الأميركي يقع بشكل دائم في بوزنان، وأن طائرات مقاتلة أميركية من طراز إف-22 رابتور تتمركز في لاسك جنوب غرب وارسو.

وختم أورداش بالقول إنه في ريدزيكوفو شمال البلاد تم تدشين قاعدة لنظام الدفاع الصاروخي الأميركي الخاضع لسيطرة القيادة الأوروبية الأميركية في نوفمبر 2024، مؤكدًا أن القوات الأميركية على الأراضي البولندية تُعد "جزءًا من هياكل حلف شمال الأطلسي المختلفة".

الكلمات المفتاحية