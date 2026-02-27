كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

ذكرة القادة الشهداء 16 شباط 2026
المقال التالي اجتماع استثنائي لـ"التعاون الإسلامي" يدين الاستيطان ويحذّر من التصعيد مع إيران

عربي ودولي

روسيا: نحو 10 آلاف جندي أميركي يتمركزون في بولندا
🎧 إستمع للمقال
عربي ودولي

روسيا: نحو 10 آلاف جندي أميركي يتمركزون في بولندا

2026-02-27 05:58
56

صرّح القائم بالأعمال الروسي في وارسو، أندريه أورداش، بأن نحو 10 آلاف جندي أميركي يتمركزون حاليًا في بولندا.

وأشار أورداش إلى أنه "بحسب المعلومات المتاحة، يبلغ إجمالي عدد القوات الأميركية في بولندا نحو 10 آلاف جندي، معظمهم منتشرون بنظام التناوب"، موضحًا أنه بحلول عام 2025 "لم يكن هناك أي زيادة ملحوظة في الوجود العسكري الأميركي في بولندا".

وأضاف أن واشنطن لا تنوي تقليص هذا الوجود، بحسب ما أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال لقائه مع الرئيس البولندي ناووركي على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.

وأوضح أورداش أن مجموعة مدرعة أميركية قوامها ما بين 3500 و4000 جندي تنتشر في غرب البلاد، فيما يتمركز أكثر من 4000 جندي أميركي في منطقة جيشوف جنوب غرب بولندا، كما تنتشر كتيبة تكتيكية، بمشاركة أميركية، في ميدان تدريب أورزيس شمال شرق البلاد.

وبيّن أن مركز قيادة متقدمًا لمقر قيادة الفيلق الخامس الأميركي يقع بشكل دائم في بوزنان، وأن طائرات مقاتلة أميركية من طراز إف-22 رابتور تتمركز في لاسك جنوب غرب وارسو.

وختم أورداش بالقول إنه في ريدزيكوفو شمال البلاد تم تدشين قاعدة لنظام الدفاع الصاروخي الأميركي الخاضع لسيطرة القيادة الأوروبية الأميركية في نوفمبر 2024، مؤكدًا أن القوات الأميركية على الأراضي البولندية تُعد "جزءًا من هياكل حلف شمال الأطلسي المختلفة".

الكلمات المفتاحية
روسيا الولايات المتحدة الأميركية بولندا
إقرأ المزيد
المزيد
اجتماع استثنائي لـ
اجتماع استثنائي لـ"التعاون الإسلامي" يدين الاستيطان ويحذّر من التصعيد مع إيران
عربي ودولي منذ ساعة
روسيا: نحو 10 آلاف جندي أميركي يتمركزون في بولندا
روسيا: نحو 10 آلاف جندي أميركي يتمركزون في بولندا
عربي ودولي منذ ساعة
رداًّ على هجوم أفغاني.. باكستان تعلن
رداًّ على هجوم أفغاني.. باكستان تعلن "حربًا مفتوحة" على طالبان وتقصف كابل
عربي ودولي منذ ساعتين
تاكر كارلسون: الحرب مع إيران رغبة
تاكر كارلسون: الحرب مع إيران رغبة "إسرائيلية" والتحول في الداخل الأميركي حتمي
عربي ودولي منذ 8 ساعات
مقالات مرتبطة
روسيا: نحو 10 آلاف جندي أميركي يتمركزون في بولندا
روسيا: نحو 10 آلاف جندي أميركي يتمركزون في بولندا
عربي ودولي منذ ساعة
انتهاء جولة مفاوضات جنيف النووية: تقدم ملموس وجولة فنية في فيينا الأسبوع المقبل
انتهاء جولة مفاوضات جنيف النووية: تقدم ملموس وجولة فنية في فيينا الأسبوع المقبل
إيران منذ 9 ساعات
شمخاني: اتفاق سريع في المتناول إذا تم احترام العقيدة النووية الإيرانية
شمخاني: اتفاق سريع في المتناول إذا تم احترام العقيدة النووية الإيرانية
إيران منذ 16 ساعة
الصين: ندعم إيران في حماية مصالحها وحقوقها المشروعة
الصين: ندعم إيران في حماية مصالحها وحقوقها المشروعة
عربي ودولي منذ 16 ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة