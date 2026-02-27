استشهد 9 فلسطينيين وأصيب آخرون في سلسلة خروقات "إسرائيلية" جديدة لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، تمثلت بغارات جوية وقصف مدفعي، وإطلاق نار على مناطق متفرقة في القطاع.

وأفادت مصادر محلية باستشهاد 4 فلسطينيين من بينهم عناصر شرطة، وإصابة آخرين بجروح متفاوتة، جراء استهداف نقطتين للشرطة الفلسطينية في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، ومخيم البريج وسط القطاع.

وأوضحت المصادر أن طائرة مُسيّرة "إسرائيلية" استهدفت فجر اليوم الجمعة 27 شباط/فبراير 2026، نقطة للشرطة الفلسطينية على مفترق المسلخ غرب خان يونس، ما أسفر عن ارتقاء 3 شهداء وإصابة آخرين.

والشهداء: هم خالد الزيان وحسن حامد وعلي باسم أبو شمالة، فيما جرى نقل المصابين والجثامين إلى مستشفى ناصر الطبي في خان يونس لتلقي العلاج وإتمام الإجراءات الطبية اللازمة.

وشنّت طائرة مُسيّرة "إسرائيلية" غارة جوية أخرى استهدفت أيضًا نقطة للشرطة الفلسطينية على شارع صلاح الدين عند مدخل مخيم البريج وسط القطاع، ما أدى إلى استشهاد أحد عناصرها وإصابة آخر بجروح خطيرة، وفقًا لبيان صادر عن وزارة الداخلية الفلسطينية في غزة.

وارتقى شهيدان وأصيب آخرون جراء استهداف طائرات الاحتلال مجموعة من المواطنين قرب متنزه المحطة بحي التفاح شمال شرقي مدينة غزة والشهيدان هما: محمد فارس إبراهيم أبو جبل وعلي فضل علي البرديني.

واستشهد المواطن حسن عبد الرحمن حسن اللحام بنيران قوات جيش الاحتلال "الإسرائيلي" في منطقة قيزان رشوان جنوب خان يونس.

وأعلن مشفى ناصر استشهاد المواطن أحمد يحيى أحمد رصرص متأثرًا بجراح أصيب بها سابقًا في مواصي خان يونس.

وتمكنت فرق الإسعاف والدفاع المدني من انتشال رفات سيدة مجهولة الهوية، من تحت الركام في منطقة الربوات الغربية بمدينة خان يونس.

ووفق التقرير اليومي الصادر عن وزارة الصحة في قطاع غزة أمس الخميس، أسفرت خروقات الاحتلال منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/ أكتوبر عن 618 شهيدًا و1663 إصابة.

