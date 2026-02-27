ردّ المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية، الجنرال أبو الفضل شكارجي، على تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأخيرة، مؤكدًا أن ما تضمنته من مزاعم "لا أساس لها من الصحة"، ومشددًا على أن "أي عمل استفزازي من جانب واشنطن سيُقابل برد حاسم وساحق من إيران".

وفي تصريح اليوم الجمعة 27 شباط/فبراير 2026، قال الجنرال شكارجي "إن تصريحات دونالد ترامب المتكررة وتهديداته ليست سوى تفاخر وخيال".

وأضاف: "إن القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، معتمدة على قدراتها الدفاعية والهجومية، وبدعم من شعبها الشجاع والمتحد والصامد، تراقب عن كثب جميع تحركات الجيش الأميركي والكيان الصهيوني في المنطقة بكامل الجاهزية والحرص".

ووصف الجنرال شكارجي وجود الجيش الأميركي في المنطقة بأنه "حرب نفسية، وابتزاز، وترهيب"، وقال: "لو كان المسؤولون في واشنطن حكماء وعقلانيين، وأدركوا القدرات الحقيقية للقوات المسلحة الإيرانية، لما تحدثوا عن الحرب أبدًا".

ووجه المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية تحذيرًا جديدًا للولايات المتحدة، شدد فيه على أن "أي عمل استفزازي من جانب الجيش الأميركي أو الجماعات الإرهابية التابعة له سيُقابل برد حاسم وضربات ساحقة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وأكد أنه "في حال نشوب أي نزاع، سيتم تدمير الجنود الأميركيين ومعداتهم، وستكون جميع الموارد والمصالح الأميركية في المنطقة في مرمى نيران القوات الإيرانية".

وأضاف: "لقد أثبتنا أننا لسنا دعاة حرب، لكننا لا نخشاها، وسندافع عن وطننا ومصالح شعبنا الإيراني العزيز بكل قوة".

وختم الجنرال شكارجي محذّرًا الحكومة الأميركية مجددًا بالقول: "إن أي عمل غير حكيم سيُشعل نارًا واسعة النطاق في المنطقة، وستتلقون ردًا لم تشهدوه من قبل في تاريخكم".

الكلمات المفتاحية