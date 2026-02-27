كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
لبنان

الثلوج لامست الـ 500 متر في عكار للمرة الأولى هذه السنة والبلديات تعمل على فتح الطرق
🎧 إستمع للمقال
لبنان

الثلوج لامست الـ 500 متر في عكار للمرة الأولى هذه السنة والبلديات تعمل على فتح الطرق

2026-02-27 10:36
60

لامست الثلوج في عكار عتبة الـ 500 متر للمرة الأولى هذا العام، فغطّت المرتفعات والبلدات الجبلية بطبقةٍ بيضاء، وأعادت البرودة القارسة إلى المنطقة.

وعلى الفور، عملت الجرافات والآليات التابعة للبلديات واتحاداتها على فتح الطرق الرئيسية والفرعية، لا سيما في القرى المرتفعة، لتسهيل حركة المواطنين ومنع عزل أي بلدة نتيجة تراكم الثلوج.

كما سُجّل هطول أمطار غزيرة في مختلف المناطق، ما أدى إلى ارتفاع منسوب الأنهر، ولا سيما نهر الأسطوان الذي ارتفع منسوبه بشكل ملحوظ.

وفي المتن الأعلى أدت الثلوج التي تساقطت صباحًا، إلى عرقلة حركة المرور في البلدات التي يزيد ارتفاعها عن الـ 1200 متر، إلا للسيارات المجهزة، وقطعت الطريق الرئيسية بين الشوف والبقاع عبر معاصر الشوف-الأرز-كفريا. 

كما تسببت العاصفة بتعطل الدروس في عدد من مدارس المنطقة في قضاءي الشوف وعاليه. وترافقت الثلوج التي جاءت بشكل متقطع مع ضباب كثيف وتدنٍ في درجات الحرارة.

وبحسب توقعات دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني فإن الطقس سيكون اليوم الجمعة في لبنان، غائمًا إلى غائم جزئيًا مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، وهطول أمطار متفرقة مع برق ورعد بخاصة في المناطق الشمالية خلال الفترة الصباحية. وتتساقط الثلوج الخفيفة على ارتفاع 900 متر خصوصًا على المرتفعات الشمالية، على أن يتحسن الطقس اعتبارًا من الظهر حيث تسيطر رياح شمالية باردة تؤدي الى تشكل الجليد على الطرق الداخلية والجبلية التي تعلو عن 1000 متر خلال الليل، لذلك حذّرت الأرصاد الجوية من خطر الانزلاقات.

وتوقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس في لبنان على الشكل التالي:
السبت: غائم جزئيًا مع درجات حرارة متدنية وباردة الى جليدية في الداخل وتكون للجليد على الطرق الجبلية والداخلية اعتبارًا من 1000 متر خلال ساعات الصباح الأولى وفي الليل. يتوقع تساقط ثلوج في المناطق الداخلية اعتبارًا من الظهر شمال شرق البلاد بشكل خاص على ارتفاع الـ1200متر.

الأحد: قليل الغيوم إجمالًا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وبقاء الأجواء شديدة البرودة بحيث تكون درجات الحرارة القصوى دون معدلاتها بحدود الـ4 درجات على الأقل، ويتكون الجليد على الطرق الجبلية والداخلية خلال ساعات الصباح الأولى وفي الليل.

- الحرارة على الساحل من 8 الى 14 درجة، فوق الجبال من درجة الى 6 درجات، في الداخل من درجة الى 7 درجات.
- الرياح السطحية: جنوبية غربية، ناشطة، سرعتها بين 25 و45كلم/س، تشتد لحدود الـ 70كم/س شمال البلاد.
- الانقشاع: سيئ إجمالًا.
- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 80 و 95%.
- حال البحر: هائج، حرارة سطح الماء: 18 درجة.
- الضغط الجوي: 761 ملم زئبق.

