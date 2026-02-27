كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
إيران تدين الغارات الجوية "الإسرائيلية" على لبنان

2026-02-27 10:39
أدانت وزارة الخارجية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية الغارات الجوية "الإسرائيلية" المتكررة على لبنان والانتهاكات المستمرة للسيادة اللبنانية، وآخرها سلسلة الغارات التي استهدفت أمس الخميس مناطق مدنية في البقاع والجنوب.

وفي تصريح له اليوم الجمعة 27 شباط/فبراير 2026، ندد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، بشدّة، بالانتهاكات والاعتداءات الصهيونية على لبنان والتي أسفرت أمس عن استشهاد وإصابة عدد من المدنيين، وإلحاق أضرار بالبنية التحتية اللبنانية.

ودعا بقائي مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للوفاء بواجباته في صون السلم والأمن الدوليين.

ووصف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية صمت مجلس الأمن الدولي وتقاعسه المستمر تجاه انتهاكات وجرائم الكيان "الإسرائيلي" بحق لبنان بـ"الكارثي"، مؤكداً المسؤولية المباشرة للولايات المتحدة وفرنسا، بوصفهما ضامنتين لوقف إطلاق النار، عن استمرار هذا الوضع.

