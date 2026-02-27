كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
اجتماعٌ أمني في بعبدا تحضيرًا لمؤتمر دعم الجيش
اجتماعٌ أمني في بعبدا تحضيرًا لمؤتمر دعم الجيش

2026-02-27 11:04
ترأس رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون اجتماعًا أمنيًا في قصر بعبدا ضمّ وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى، وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار، قائد الجيش العماد رودولف هيكل، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبد الله.

وخُصص الاجتماع للبحث في نتائج ومداولات اللقاء الذي عُقد في القاهرة، في إطار التحضير لمؤتمر دعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي المقرر عقده في باريس في 5 آذار المقبل.
 

