كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

ذكرة القادة الشهداء 16 شباط 2026
المقال التالي المدير العام للطيران المدني ينفي ما يُتداوَل: لا خطة طوارئ في مطار بيروت

عين على العدو

موقع
🎧 إستمع للمقال
عين على العدو

موقع "إسرائيلي" يُكذّب ترامب: الاستخبارات الأميركية لا ترصد تهديدًا صاروخيًا إيرانيًا

2026-02-27 11:09
51

نفى موقع "والا" "الإسرائيلي" صحة ادعاءات الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي تحدث فيها عن أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستطوّر قريبًا صاروخًا قادرًا على إصابة الأراضي الأميركية.

وقال مراسل موقع "والاه" في واشنطن عيدان كولر: "إن ادعاء رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب بأن إيران ستطوّر قريبًا صاروخًا قادرًا على إصابة الأراضي الأميركية لا يستند إلى تقارير الاستخبارات الأميركية، ويبدو مبالغًا فيه، وفقًا لثلاثة مصادر مطلعة على التقييمات الاستخباراتية تحدثت إلى رويترز الليلة الماضية (الجمعة). وهو ما يثير الشكوك حول بعض مبرراته لاحتمال شن هجوم ضد الجمهورية الإسلامية".

وخلال خطاب "حالة الاتحاد" الذي ألقاه يوم الأربعاء الماضي أمام الكونغرس، عرض ترامب أمام الرأي العام الأميركي مبرراته لاحتمال أن تبادر الولايات المتحدة إلى تنفيذ ضربات ضد إيران، قائلًا إن طهران "تعمل على تطوير صواريخ ستصل قريبًا" إلى الولايات المتحدة.

وبحسب الموقع "الإسرائيلي" فإن مصدرين أكدا أنه لم يطرأ أي تغيير على تقييم استخباراتي غير سري صادر عام 2025 عن وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الحرب الأميركية، يفيد بأن إيران قد تحتاج حتى عام 2035 لتطوير "صاروخ باليستي عابر للقارات يتمتع بقدرة عسكرية تشغيلية"، استنادًا إلى منصات إطلاق الأقمار الصناعية المتوافرة لديها حاليًا.

وأشار موقع "والا" إلى أن البيت الأبيض رفض التعليق على التقرير، لافتًا إلى أن رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو كان قد قال في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، خلال مقابلة مع البودكاستر بن شابيرو "إن إيران تطور صواريخ يمكنها الوصول إلى منتجع ترامب مار-آ-لاغو". كما كرر وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو هذا الطرح في حديثه مع الصحافيين أمس.

الكلمات المفتاحية
الولايات المتحدة الأميركية الجمهورية الاسلامية في إيران دونالد ترامب إعلام العدو
إقرأ المزيد
المزيد
تصاعد التوسع الاستيطاني: نمو مضاعف و540 ألف مستوطن في الضفة الغربية
تصاعد التوسع الاستيطاني: نمو مضاعف و540 ألف مستوطن في الضفة الغربية
عين على العدو منذ 3 دقائق
ماذا بين
ماذا بين "ZARA" وبن غفير؟
عين على العدو منذ 13 دقيقة
موقع
موقع "إسرائيلي" | قفزة في الهجمات السيبرانية الإيرانية: سيحاولون اللعب بعقولنا كثيرًا
عين على العدو منذ 37 دقيقة
موقع
موقع "إسرائيلي" يُكذّب ترامب: الاستخبارات الأميركية لا ترصد تهديدًا صاروخيًا إيرانيًا
عين على العدو منذ 46 دقيقة
مقالات مرتبطة
عراقجي: كانت هذه الجولة من المفاوضات هي الأكثر كثافةً حتى الآن
عراقجي: كانت هذه الجولة من المفاوضات هي الأكثر كثافةً حتى الآن
إيران منذ 16 دقيقة
العراق.. المقاومة تجدد دعمها لإيران وتحذيرها للولايات المتحدة
العراق.. المقاومة تجدد دعمها لإيران وتحذيرها للولايات المتحدة
خاص العهد منذ 29 دقيقة
موقع
موقع "إسرائيلي" | قفزة في الهجمات السيبرانية الإيرانية: سيحاولون اللعب بعقولنا كثيرًا
عين على العدو منذ 37 دقيقة
موقع
موقع "إسرائيلي" يُكذّب ترامب: الاستخبارات الأميركية لا ترصد تهديدًا صاروخيًا إيرانيًا
عين على العدو منذ 46 دقيقة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة