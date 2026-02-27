نفى موقع "والا" "الإسرائيلي" صحة ادعاءات الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي تحدث فيها عن أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستطوّر قريبًا صاروخًا قادرًا على إصابة الأراضي الأميركية.

وقال مراسل موقع "والاه" في واشنطن عيدان كولر: "إن ادعاء رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب بأن إيران ستطوّر قريبًا صاروخًا قادرًا على إصابة الأراضي الأميركية لا يستند إلى تقارير الاستخبارات الأميركية، ويبدو مبالغًا فيه، وفقًا لثلاثة مصادر مطلعة على التقييمات الاستخباراتية تحدثت إلى رويترز الليلة الماضية (الجمعة). وهو ما يثير الشكوك حول بعض مبرراته لاحتمال شن هجوم ضد الجمهورية الإسلامية".

وخلال خطاب "حالة الاتحاد" الذي ألقاه يوم الأربعاء الماضي أمام الكونغرس، عرض ترامب أمام الرأي العام الأميركي مبرراته لاحتمال أن تبادر الولايات المتحدة إلى تنفيذ ضربات ضد إيران، قائلًا إن طهران "تعمل على تطوير صواريخ ستصل قريبًا" إلى الولايات المتحدة.

وبحسب الموقع "الإسرائيلي" فإن مصدرين أكدا أنه لم يطرأ أي تغيير على تقييم استخباراتي غير سري صادر عام 2025 عن وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الحرب الأميركية، يفيد بأن إيران قد تحتاج حتى عام 2035 لتطوير "صاروخ باليستي عابر للقارات يتمتع بقدرة عسكرية تشغيلية"، استنادًا إلى منصات إطلاق الأقمار الصناعية المتوافرة لديها حاليًا.

وأشار موقع "والا" إلى أن البيت الأبيض رفض التعليق على التقرير، لافتًا إلى أن رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو كان قد قال في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، خلال مقابلة مع البودكاستر بن شابيرو "إن إيران تطور صواريخ يمكنها الوصول إلى منتجع ترامب مار-آ-لاغو". كما كرر وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو هذا الطرح في حديثه مع الصحافيين أمس.

