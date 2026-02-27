كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
16 شباط 2026
لبنان

المدير العام للطيران المدني ينفي ما يُتداوَل: لا خطة طوارئ في مطار بيروت

2026-02-27 11:17
48

نفى رئيس مجلس الإدارة، المدير العام للطيران المدني في مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت، الكابتن محمد عزيز، صحة الأخبار المتداولة عبر بعض المواقع الإلكترونية عن تفعيل خطة طوارئ في المطار، مؤكدًا أن "الحركة في المطار تسير بصورة طبيعية ولا وجود لأي إجراء استثنائي".

وفي حديثه للوكالة الوطنية للإعلام شدد على أن "الأمور طبيعية في المطار، ولم يتم تفعيل أي خطة طوارئ".

كما أضاف أنه أجرى اتصالًا بقائد جهاز أمن المطار العميد فادي الكفوري، الذي أكد بدوره "عدم وجود أي استنفار أو إجراء طارئ"، نافيًا صحة الإشاعات المتداولة.

ودعا عزيز وسائل الإعلام إلى توخي الدقة والمسؤولية في نقل الأخبار المتعلقة بالمطار، حاضًا على التواصل مع "الهيئة العامة للطيران المدني"، للتثبت من صحة المعلومات قبل نشرها.

ويأتي هذا التوضيح في إطار الحرص على الشفافية وطمأنة الرأي العام، والتأكيد أن العمل في المطار مستمر كالمعتاد من دون أي مستجد استثنائي.

