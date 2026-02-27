كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع "إسرائيلي" | قفزة في الهجمات السيبرانية الإيرانية: سيحاولون اللعب بعقولنا كثيرًا

2026-02-27 11:17
تحدث موقع القناة الـ12 "الإسرائيلية" عن "قفزة" في الهجمات السيبرانية الإيرانية تستهدف مواقع استراتيجية للكيان "الإسرائيلي"، متوقعًا أن تشهد الأيام المقبلة مزيدًا من هذه الهجمات.

وقال الموقع: "على خلفية التوترات الأمنية، سُجّل ارتفاع حاد في هجمات التصيّد الإلكتروني (Phishing) وفي المساعي الإيرانية لاستهداف مواقع استراتيجية داخل "إسرائيل". وكان قد أُفيد قبل يومين عن محاولة اختراق بيانات صندوق المرضى «كلاليت». وتطرّق غيل مسينغ، رئيس هيئة الأركان في شركة تشيك بوينت، إلى هذه التطورات في مقابلة أمس (الخميس)". وأضاف: "إن الحرب النفسية مرشحة للتصاعد.. علينا أن نحمي أنفسنا أكثر، لكن أيضًا أن نأخذ في الحسبان أنهم سيحاولون اللعب بعقولنا كثيرًا".

وتابع قائلًا: "إن النظام في طهران حوّل نحو ثلثي مجمل قدراته وموارده في مجال السايبر لصالح تنفيذ هجمات ضد "إسرائيل"".

ولفت موقع القناة الـ12 إلى تعرض بيانات صندوق المرضى "كلاليت"، قبل يومين لمحاولة اختراق، ونقل عن غيل مسينغ قوله إن الهجمات الرقمية غالبًا ما تسبق نشاطًا عسكريًا ماديًا، وتُحدث كذلك أثرًا نفسيًا.

وقال مسينغ: "عندما يكون هناك توتر أمني من هذا النوع، يبدأ الحدث الرقمي قبل وقوع أي حدث مادي. أحيانًا يجري نشر معلومات تم الاستيلاء عليها سابقًا لإظهار أننا مكشوفون".

وتابع يقول: "إن مجموعات الهجوم الإيرانية، الخاضعة للنظام والحرس الثوري الإيراني، تعمل على مسارين رئيسيين: الأول يستهدف بنى تحتية مادية ومنظمات تحتفظ ببيانات شخصية للمواطنين، أما الثاني فيركّز على الحرب النفسية من خلال إرسال رسائل نصية ونشر محتوى على شبكات التواصل الاجتماعي يهدف إلى بث شعور بانعدام الحماية والهشاشة".

