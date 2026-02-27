تحدث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عن الجولة الثالثة من المحادثات النووية الإيرانية – الأميركية غير المباشرة، التي أجريت أمس الخميس في جنيف، عبر الوسيط العُماني، لافتًا إلى إحراز مزيد من التقدم في المساعي الدبلوماسية المبذولة.

وكتب عراقجي اليوم الجمعة 27 شباط/فبراير 2026 عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "لقد تمّ إحراز مزيد من التقدم في مساعينا الدبلوماسية مع الولايات المتحدة".

وأضاف: "كانت هذه الجولة من المفاوضات هي الأكثر كثافةً حتى الآن. وقد اختُتمت بتفاهمٍ متبادل على أننا سنواصل التشاور بتفصيلٍ أكبر حول القضايا الأساسية لأي اتفاق، بما في ذلك رفع العقوبات والخطوات المتعلقة بالمجال النووي".

وتابع وزير الخارجية الإيراني: "بالتوازي مع المسار السياسي، ستجتمع فرقٌ فنية في فيينا خلال الأيام القادمة. مهمتهم لا تقل أهميةً وحيويةً عن مهمتنا".

وأعرب عراقجي عن تقديره لجهود سلطنة عُمان في "الوساطة المستمرة والفعّالة"، كما أعرب أيضًا عن امتنانه لسويسرا لاستضافتها جولة أخرى من المحادثات.

وعقدت الجولة الثالثة من المحادثات النووية غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة صباح الخميس في مبنى تابع للسفارة العُمانية في جنيف. وبعد ثلاث ساعات من المحادثات المكثفة، توقفت مؤقتًا ليتسنى للوفود التشاور مع عاصمتي البلدين بشأن القضايا المطروحة للنقاش. وبعد فترة الاستراحة استؤنفت المحادثات واستغرقت ساعتين أخريين.

وكان وزيرا خارجية إيران وسلطنة عُمان قد اجتمعا في جنيف (مقر الجولة الثالثة من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة)، قبل ساعات من بدء المحادثات الإيرانية - الأميركية.

وكانت الجولة الأولى من المفاوضات النووية الإيرانية الأميركية قد عقدت يوم الجمعة 13 شباط/فبراير في مسقط والثانية يوم 17 منه في جنيف.

