ذكرة القادة الشهداء 16 شباط 2026
المقال التالي تصاعد التوسع الاستيطاني: نمو مضاعف و540 ألف مستوطن في الضفة الغربية

لبنان

2026-02-27 11:47
29

قام وفد من حزب الله برئاسة مسؤول قطاع صيدا الشيخ زيد ضاهر، بوضع إكليل من الزهور على ضريح الشهيد معروف سعد في جبانة مدينة صيدا، في الذكرى السنوية الحادية والخمسين لاغتياله، بحضور عضو الأمانة العامة في التنظيم الشعبي الناصري ناصيف عيسى، إلى جانب عدد من كوادر التنظيم، وبحضور عدد من كوادر قطاع صيدا في حزب الله.

الشيخ ضاهر

وبعد تلاوة الفاتحة وإهدائها لروح الشهيد، أكد الشيخ ضاهر في كلمة له أن معروف سعد وقف شامخًا في وجه الإقطاع السياسي، متحديًا ألوان القهر والظلم، حتى غدا رمزًا في مواجهة الظالمين والمحتكرين، مشددًا على أن مسيرته كانت منحازة للكادحين والفقراء، وأنه حمل همّ الجنوب وقضية فلسطين باعتبارها القضية المركزية للأمة.

وأضاف أن الشهيد حمل البندقية دفاعًا عن الأرض والكرامة، وأعلن أن "ما أُخذ بالقوة لا يُسترد إلا بالقوة"، معتبرًا أن وصيته ما زالت حاضرة في وجدان المقاومين: "أمانتي فيكم بندقيتي ومقاومتي… أمانتي فيكم فلسطين وغزة والقدس، وليبقَ الدرب مفتوحًا إلى حيث الأقصى".

كما لفت ضاهر إلى أن هذه المسيرة تلتقي مع وصية ونهج شهيد القدس سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله، مؤكدًا أن القدس تبقى البوصلة، وأن طريقها هو طريق الشهادة والمقاومة.

عيسى

من جهته، شدد ناصيف عيسى على أن المسيرة الكفاحية التي أرسى دعائمها معروف سعد مستمرة على نهجه الوطني العروبي المقاوم، والملتصق بقضية فلسطين، في ظل ما وصفه بالمؤامرات الأميركية – الصهيونية التي تستهدف لبنان وتنفذ على أرضه بشكل احترافي، مؤكدًا أن هذه الأرض "لا يدافع عنها إلا بالبندقية"، وأن التضحيات التي قدمتها المقاومة والشهداء وعلى رأسهم الشهيد السيد حسن نصر الله على طريق القدس وفلسطين ستبقى محل تقدير ووفاء.

تبقى ذكرى معروف سعد محطة وطنية جامعة في صيدا والجنوب، يستعاد فيها نهج النضال والالتزام بقضايا الناس وفلسطين، وتتجدد معها العهود بالسير على خطى الشهداء حتى تحقيق التحرير وصون الكرامة الوطنية.

الكلمات المفتاحية
صيدا الشيخ زيد ضاهر
