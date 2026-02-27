تكشف معطيات نشرتها صحيفة "إسرائيل هيوم" عن تسارعٍ ملحوظ في وتيرة التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية وغور الأردن، حيث تُظهر الأرقام نموًا متزايدًا في أعداد المستوطنين وتوسعًا في التجمعات المقامة على الأراضي المحتلة، في مشهد يعكس استمرار الاستيلاء على الأرض الفلسطينية وتعميق مشروع الاستيطان.

وفي التفاصيل، قالت صحيفة "إسرائيل هيوم" إن عدد ""السكان الإسرائيليين" (المستوطنين) ارتفع في مناطق "يهودا"، "بنيامين"، "السامرة" (الضفة الغربية) وغور الأردن خلال عام 2025 بأكثر من 2%، وبلغ حتى كانون الثاني/يناير 2026 ما مجموعه 540,327 نسمة. ويعني ذلك زيادة قدرها 10,623 نسمة خلال السنة الميلادية الماضية، أي نمو بنسبة 2.01%، مقابل 1.1% في "إسرائيل"".

وبحسب الصحيفة، فقد جمّع المعطيات "مجلس يشع" استنادًا إلى المعلومات التي نشرتها دائرة الإحصاء المركزية. وتُظهر البيانات أن مستوطني الضفة الغربية يشكّلون حاليًا نحو 5.25% من مجمل مستوطني "إسرائيل". كما تشير إلى أنه منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر قُتل في الحرب 124 شخصًا من مستوطني هذه المناطق، ما يمثل 13.4% من إجمالي القتلى.

ولفتت الصحيفة إلى أنه خلال العقد الأخير، ازداد عدد المستوطنين في هذه المناطق بـ134,683 نسمة، أي بارتفاع يقارب 33%.

ما الأكبر؟

وقالت الصحيفة إن "أكبر "التجمعات السكانية" في الضفة الغربية هي (من الأصغر إلى الأكبر): "موديعين عيليت"، "بيتار عيليت"، "معاليه أدوميم"، و"أريئيل". ويقيم في هذه "المدن" (المستوطنات) مجتمعة 230,252 نسمة. وقد سجلت هذه "المدن" خلال العام الماضي نموًا بنسبة 1.75%، وتشكل 42.6% من إجمالي "سكان" المنطقة".

أما في المجالس المحلية في الضفة الغربية فيقيم ما مجموعه 122,463 نسمة، أي ما نسبته 22.7% من "سكان" (مستوطني) المنطقة، على ما تورد الصحيفة، وتُعدّ "غفعات زئيف" أكبر مجلس محلي بعدد 25,646 نسمة، تليها "أفرات" بـ13,484 نسمة، ثم "كرني شومرون" بـ11,203 نسمة، مردفة: "وفي المجالس الإقليمية المنتشرة في معظم مساحة المنطقة يقيم 187,582 نسمة، يشكلون 34.7% من إجمالي "السكان". وأكبر مجلس إقليمي من حيث عدد "السكان" هو "بنيامين"، يليه "شومرون"، "غوش عتصيون"، "هار حبرون"، "غور الأردن"، و"مغيلوت"".

نمو لافت

ووفقًا لـ "إسرائيل هيوم"، فقد سجّل المجلس الإقليمي لـ "غور الأردن" هذا العام أعلى معدلات النمو بنسبة 4.6%، تلاه المجلس الإقليمي "غوش عتصيون" بنسبة نمو بلغت 3.8%. أما المجلس المحلي الذي حقق أعلى نسبة نمو مئوية فهو "عِمّانوئيل"، بنمو يقارب 10.2%. تليه مجالس محلية تشهد طفرة عمرانية، وهي "معاليه أفرايم" بنسبة نمو 6.7% و"بيت أرييه" بنسبة 3.4%. والتجمع الذي سجل أعلى نسبة نمو مئوية هو مستوطنة "نحليئيل" بنسبة 24.6%، تلتها مستوطنة "مغداليم" بنسبة 15.8%، ثم "تِلم" بنسبة 12.6%، و"كريات نطافيم" بنسبة 12.3%.

ونقلت الصحيفة عن رئيس المجلس الإقليمي بنيامين ورئيس مجلس يشع إسرائيل غانتس، قوله تعليقًا على المعطيات: "تواصل مناطق "يهودا والسامرة" (الضفة الغربية) النمو والتطور بخطوات واسعة، سواء في البناء أو البنى التحتية أو في عدد "السكان" النوعيين الذين يتزايدون باستمرار. ووفقًا لتقديراتنا، سنشهد في العام المقبل نموًا أكبر بكثير، في ظل طفرة البناء الواسعة الجارية حاليًا في أنحاء "يهودا والسامرة" (الضفة الغربية)".

