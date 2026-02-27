كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

ذكرة القادة الشهداء 16 شباط 2026
المقال التالي موقع "إسرائيلي": المستوطنون والسلطات المحلية يستعدون لاحتمال اندلاع حرب 

عربي ودولي

استطلاع: لأول مرة.. تعاطف الأميركيين مع الفلسطينيين يتجاوز تعاطفهم مع
🎧 إستمع للمقال
عربي ودولي

استطلاع: لأول مرة.. تعاطف الأميركيين مع الفلسطينيين يتجاوز تعاطفهم مع "الإسرائيليين"

2026-02-27 14:14
64

أظهر استطلاع للرأي، نُشر اليوم الجمعة 27 شباط/فبراير 2026، أنّ عدد الأميركيين الذين يتعاطفون مع الفلسطينيين يفوق عدد المتعاطفين مع "الإسرائيليين"، لأول مرة منذ أن بدأت مؤسسة "غالوب" بتتبع هذا الشعور.

يأتي هذا التحول بعد أكثر من عقدين من تفضيل الأميركيين لـ"الإسرائيليين" بفارق كبير، وفقًا لمؤسسة "غالوب".

وأفاد الاستطلاع، بأنّ 41% من الأميركيين، أعربوا عن تعاطفهم مع الفلسطينيين، مقارنةً بـ 36% ممن تعاطفوا مع "الإسرائيليين".

ويتناقض ذلك مع تقدم واضح لـ"الإسرائيليين" قبل عام واحد فقط، إذ بلغت نسبة التعاطف 46% مقابل 33% للفلسطينيين، ومع هوامش أكبر على مدى السنوات الأربع والعشرين الماضية، وفقاً لصحيفة "فايننشال تايمز".

وجاء في التقرير: "من عام 2001 إلى عام 2025، حافظ "الإسرائيليون" باستمرار على تقدم برقمين في تعاطف الأميركيين مع الشرق الأوسط".

وفي حين أن أغلبية كبيرة من الديمقراطيين الذين شملهم الاستطلاع، أعربوا عن تعاطفهم مع الفلسطينيين أكثر من "الإسرائيليين" (65% مقابل 17%)، فإن جزءًا كبيرًا من هذا التحول الأوسع كان مدفوعًا بالناخبين المستقلين الذين باتوا يفضلون الفلسطينيين بنسبة 41% مقارنةً بنسبة 30% لـ"الإسرائيليين"، وفي العام الماضي، فضّلوا "الإسرائيليين" بنسبة 42% مقابل 34% للفلسطينيين. 

ووجدت مؤسسة "غالوب" أنّ التعاطف مع "الإسرائيليين" بين الجمهوريين، انخفض بمقدار 10 نقاط منذ عام 2024، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ عام 2004.

الكلمات المفتاحية
فلسطين المحتلة الولايات المتحدة الأميركية الكيان الصهيوني
إقرأ المزيد
المزيد
الحُكم على رئيس الوزراء التونسي السابق بالسجن مدة 24 عامًا
الحُكم على رئيس الوزراء التونسي السابق بالسجن مدة 24 عامًا
عربي ودولي منذ ساعة
استطلاع: لأول مرة.. تعاطف الأميركيين مع الفلسطينيين يتجاوز تعاطفهم مع
استطلاع: لأول مرة.. تعاطف الأميركيين مع الفلسطينيين يتجاوز تعاطفهم مع "الإسرائيليين"
عربي ودولي منذ ساعة
روسيا رصدت محاولات أوكرانية لتخريب أنابيب التيارين
روسيا رصدت محاولات أوكرانية لتخريب أنابيب التيارين "الأزرق" و"التركي"
عربي ودولي منذ ساعة
منظمة التعاون الإسلامي تحذّر من التصعيد مع إيران
منظمة التعاون الإسلامي تحذّر من التصعيد مع إيران
عربي ودولي منذ 5 ساعات
مقالات مرتبطة
لجان المقاومة الفلسطينية: الاستهداف الصهيوني لنقاط الشرطة في غزة إرهاب وتصعيد خطير
لجان المقاومة الفلسطينية: الاستهداف الصهيوني لنقاط الشرطة في غزة إرهاب وتصعيد خطير
فلسطين منذ 58 دقيقة
حرب الإبادة بالأرقام: كيف تقلّص عدد سكان غزة؟
حرب الإبادة بالأرقام: كيف تقلّص عدد سكان غزة؟
فلسطين منذ ساعة
خطيب الجمعة في طهران: نرفض التخصيب الصفري لليورانيوم
خطيب الجمعة في طهران: نرفض التخصيب الصفري لليورانيوم
إيران منذ ساعة
موقع
موقع "إسرائيلي": المستوطنون والسلطات المحلية يستعدون لاحتمال اندلاع حرب 
عين على العدو منذ ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة