أكد خطيب الجمعة في طهران آية الله السيد أحمد خاتمي أن "الخط الثابت للنظام الإيراني يتمثل في حصر المفاوضات في الملف النووي فقط، ورفضه التفاوض بشأن القدرات الصاروخية"، مشددًا على أن إيران "لن تقبل مطلقًا بتجميد وتعليق أنشطة تخصيب الیورانیوم"، واصفًا مطلب بعض المفاوضين الأميركيين بـ"التخصيب الصفري" بأنه مستحيل التحقيق.

وقال السيد خاتمي في خطبة صلاة الجمعة التي ألقاها في مصلى الإمام الخميني (ره) في طهران: "في المفاوضات غير المباشرة مع أميركا، يتحدث وزير الخارجية باسم موقف النظام، لكننا أيضًا ننقل صوتكم أنتم أيها الشعب.. خط النظام واضح؛ المفاوضات يجب أن تقتصر على المجال النووي فقط، ولن تشمل أبدًا القضايا الصاروخية".

وأضاف: "النقطة الثانية هي أن النظام الإيراني لم ولن يقبل مطلقًا بتعليق أنشطة تخصيب الیورانیوم.. مطلب بعض المفاوضين الأميركيين بـ"التخصيب الصفري" مستحيل التحقيق".

وتطرق آية الله خاتمي الى سياسات ومواقف الإدارة الأميركية، واصفًا الرئيس الأميركي دونالد ترامب بـ"فرعون العصر"، قائلًا: "ترامپ يرى نفسه الأعلى، ويحاول فرض إرادته باستخدام القوة، ويظن بحماقة أن ذلك ممكن، لكن شعب إيران لن يخضع للإملاءات ولن ينصاع للتهديدات".

وأشار إلى تصريحات المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، التي سأل فيها: "لماذا لا تستسلم طهران رغم وجود الأسطول الأميركي؟"، ورأى آية الله خاتمي أن هذا الكلام "دليل على أن ترامب وأنصاره لم يدركوا بعد طبيعة الشعب الإيراني، وهذا الجهل هو الذي يضعهم في مأزق وقد جعلهم يائسین وعاجزین".

وفي معرض إشارته الى تصريحات آية الله العظمى الإمام السيد علي الخامنئي الأخيرة في مواجهة تهديدات الرئيس الأميركي، قال آية الله خاتمي: "على حد تعبير قائد الثورة الاسلامية، فإن السفن الحربية الأميركية خطيرة؛ لكنّ الأخطر منها هو السلاح القادر على إغراقها في قاع البحر".

وتابع آية الله خاتمي، قائلًا: "الحمد لله، وبهذه التصريحات استحضر قائد الثورة الإسلامية نفس روح الثورة والمواجهة التي كان يتمتع بها الامام الخميني الراحل(رض)".

وأكمل مستذكرًا حادثة إسقاط البحرية الأميركية لطائرة الركاب الإيرانية المدنيّة عام 1988، وتصریحات الإمام الخميني (رض) آنذاك حیث قال: "ليس من المحتم دائمًا أن تُسقط طائرتنا المدنية بواسطة حاملات طائراتكم، بل قد يقوم أبناء الثورة الإسلامية بإغراق حاملات طائراتكم الحربية في قاع الخليج الفارسي".

وتطرق آية الله خاتمي إلى تحليل الأحداث الداخلية للبلاد، قائلًا: "ما مرت به إيران خلال أكثر من شهر، هو في الحقيقة مواجهة بين أغلبية مطلقة وأقلية تافهة؛ أغلبية تنبض قلوبها بحب الله، وقدسية شهر رمضان المبارك والشهداء والوطن، وأقلية هي خادمة للاستكبار".

وختم: "إن بعض المخدوعين قد قاموا وبوحشية، بإحراق المسجد والقرآن والأضرحة المقدسة.. هذه التصرفات هي أفعال الوحوش أمثال عملاء ترامب ونتنياهو، والدواعش".

