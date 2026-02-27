كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
ذكرة القادة الشهداء 16 شباط 2026
أنشطة وأمسيات قرآنية دولية في حورتعلا وبريتال 
أنشطة وأمسيات قرآنية دولية في حورتعلا وبريتال 

2026-02-27 14:38
في أجواء شهر رمضان المبارك، شهر القرآن، شهدت بلدتا حورتعلا وبريتال سلسلة أنشطة وأمسيات قرآنية دولية، أحيتها جهات دينية وثقافية، وسط حضور رسمي واجتماعي، وتفاعل لافت من الأهالي. فقد أقام قسم التبليغ والأنشطة الثقافية في المنطقة الرابعة وجمعية القرآن الكريم، بالتعاون مع شُعبتي حورتعلا وبريتال في القطاع الثامن، عصرونية وأمسية قرآنيتين دوليتين في مسجد الإمام المنتظر (عج) في حورتعلا ومسجد الإمام الحسين (ع) في بريتال، بمشاركة قرّاء دوليين من عدة دول، وحضور مسؤول القطاع الثامن الحاج عباس مظلوم، إلى جانب فعاليات بلدية واختيارية واجتماعية وثقافية وعلمائية، وعناصر من كشافة الإمام المهدي (عج).

افتُتحت الأمسيتان بتلاوات عطرة لكل من القارئ اللبناني علي مظلوم، والقارئ من الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد محمد الحسيني بور، والقارئ من جمهورية العراق فلاح زليف، واختُتمتا بتلاوة للقارئ من جمهورية مصر العربية الشيخ محمد سمير بلال، في أجواء إيمانية عامرة بالخشوع. كما اختُتمت أمسية بريتال بتوزيع الحلوى على الحضور.

وفي السياق الرمضاني نفسه، أحيت جمعية أجيال النور أمسية قرآنية مميزة في بلدة حورتعلا، بمشاركة نحو ثمانين شخصًا، بينهم ثلاثون طالبًا من المنتسبين إلى برامج الجمعية.

وتضمّنت الأمسية تلاوة قرآنية للقارئ حسين سماحة، أعقبها كلمة لمدير الجمعية الشيخ مهدي الأحمر، أكد فيها أهمية الارتباط بالقرآن الكريم تلاوةً وحفظًا وسلوكًا، وضرورة ترسيخ ثقافته في نفوس الأجيال الناشئة. كما شهدت الفعالية فقرة تسميع محفوظات لعدد من حفّاظ القرآن الكريم كاملًا، إضافة إلى تقديم نشيد قرآني أضفى أجواءً روحانية مميزة.

واختُتمت الأمسية بتكريم المتفوقين في المسابقة القرآنية، تقديرًا لجهودهم وتشجيعًا لهم على مواصلة مسيرتهم مع كتاب الله، في خطوة تؤكد استمرار الجمعية في رعاية الطاقات القرآنية وتنميتها.

