عربي ودولي

الحُكم على رئيس الوزراء التونسي السابق بالسجن مدة 24 عامًا
عربي ودولي

الحُكم على رئيس الوزراء التونسي السابق بالسجن مدة 24 عامًا

2026-02-27 14:44
أفادت وسائل الإعلام الرسمية بأن رئيس الوزراء التونسي السابق، علي العريض، حُكم عليه اليوم الجمعة (27 شباط 2026) بالسجن 24 عامًا بتهمة "تسهيل سفر "الجهاديين" التونسيين إلى سورية"، على مدى العقد الماضي.

وقال حزبه المعارض، حركة "النهضة"، إن "القضية ذات دوافع سياسية وجزء من حملة قمع المعارضة".

وتولّى العريض منصب رئيس الوزراء من عام 2013 إلى عام 2014 خلال فترة مضطربة أعقبت ثورة تونس عام 2011.

وقال العريض، المحتجز منذ عام 2022، للمحكمة خلال جلسة الخميس: "أنا بريء وأتعرض للظلم والإساءة والجحود".

وشملت القضية المتعلقة بالعريض 7 متهمين آخرين، بينهم مسؤولون سابقون من وزارة الداخلية. ونقلت وكالة الأنباء الحكومية عن مسؤول قضائي قوله إن أحكامهم تراوح بين ثلاث سنوات و 24 سنة.

