رياضة
الريال مع السيتي...نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا بكرة القدم
أسفرت قرعة دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري 2025-2026، والتي أقيمت اليوم الجمعة في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" بمدينة نيون السويسرية، عن مواجهة نارية مرتقبة بين ريال مدريد الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي.
وتأهلت 8 فرق مباشرة إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، وهي: أرسنال، بايرن ميونخ، ليفربول، توتنهام هوتسبير، برشلونة، تشيلسي، سبورتنج لشبونة ومانشستر سيتي.
بينما تأهلت 8 فرق أخرى من خلال الملحق المؤهل إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، وهي: ريال مدريد، بودو جليمت، باريس سان جيرمان، نيوكاسل يونايتد، جالاتا سراي، أتلتيكو مدريد، أتالانتا وباير ليفركوزن.
نتائج القرعة
وجاءت نتائج قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا على النحو التالي:
ريال مدريد X مانشستر سيتي
بودو جليمت X سبورتنج لشبونة
باريس سان جيرمان X تشيلسي
نيوكاسل يونايتد X برشلونة
جالاتا سراي X ليفربول
أتلتيكو مدريد X توتنهام هوتسبير
أتالانتا X بايرن ميونخ
باير ليفركوزن X أرسنال
موعد المباريات
تقام مباريات ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا أحد يومي 10 أو 11 آذار/مارس المقبل.
بينما تلعب مباريات الإياب أحد يومي 17 أو 18 من الشهر نفسه.