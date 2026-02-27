أسفرت قرعة دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري 2025-2026، والتي أقيمت اليوم الجمعة في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" بمدينة نيون السويسرية، عن مواجهة نارية مرتقبة بين ريال مدريد الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي.

وتأهلت 8 فرق مباشرة إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، وهي: أرسنال، بايرن ميونخ، ليفربول، توتنهام هوتسبير، برشلونة، تشيلسي، سبورتنج لشبونة ومانشستر سيتي.

بينما تأهلت 8 فرق أخرى من خلال الملحق المؤهل إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، وهي: ريال مدريد، بودو جليمت، باريس سان جيرمان، نيوكاسل يونايتد، جالاتا سراي، أتلتيكو مدريد، أتالانتا وباير ليفركوزن.

نتائج القرعة

وجاءت نتائج قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا على النحو التالي:

ريال مدريد X مانشستر سيتي

بودو جليمت X سبورتنج لشبونة

باريس سان جيرمان X تشيلسي

نيوكاسل يونايتد X برشلونة

جالاتا سراي X ليفربول

أتلتيكو مدريد X توتنهام هوتسبير

أتالانتا X بايرن ميونخ

باير ليفركوزن X أرسنال

موعد المباريات

تقام مباريات ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا أحد يومي 10 أو 11 آذار/مارس المقبل.

بينما تلعب مباريات الإياب أحد يومي 17 أو 18 من الشهر نفسه.



