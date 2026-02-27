كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

ذكرة القادة الشهداء 16 شباط 2026
المقال التالي خطاب "دبلوماسي" على يمين "إسرائيل"! 

منوعات

5 مكملات قد تدعم حرق دهون البطن
🎧 إستمع للمقال
منوعات

5 مكملات قد تدعم حرق دهون البطن

2026-02-27 15:04
22

يلجأ البعض إلى مكملات يُروَّج لها على أنها "معززة للأيض" أو "حاسمة في حرق الدهون" ومن بينها دهون البطن، ورغم أن بعض العناصر الغذائية قد تدعم عمليات الأيض فعلًا، فإن الأدلة العلمية لا تزال محدودة، ولا يُوصى بأي مكمل كبديل عن التغذية المتوازنة والنشاط البدني.

وبحسب تقرير في موقع "VeryWellHealth" الصحي، إليك خمسة مكملات تشير بعض الدراسات إلى أنها قد تسهم في دعم الأيض:

1) مستخلص الشاي الأخضر
يحتوي الشاي الأخضر على مضادات أكسدة قوية، أبرزها EGCG، والتي يُعتقد أنها تدعم استقلاب الدهون وترفع معدل الأيض بدرجة طفيفة.

وقد يسهم المستخلص في تحسين مستويات الدهون في الدم، كما توجد أدلة على دوره المحتمل في دعم ضبط سكر الدم، وإضافة إلى ذلك أظهرت بعض الدراسات ارتفاعًا في هرمون اللبتين المرتبط بتنظيم الدهون.

ومع ذلك، تبقى التأثيرات معتدلة، وغالبًا ما تكون أوضح عند دمجه بنظام غذائي صحي.

2) فيتامينات B المركبة
فيتامينات B (مثل B6 وB12 وحمض الفوليك) ضرورية لتحويل الطعام إلى طاقة. وترتبط المستويات الكافية منها بانخفاض خطر "متلازمة الأيض"، كما تلعب دورًا في دعم الإنزيمات المسؤولة عن التفاعلات الأيضية.

ونقص هذه الفيتامينات قد ينعكس تعبًا واضطرابًا في الطاقة، لكن تناولها بجرعات إضافية لا يعني بالضرورة تسريع الأيض إذا لم يكن هناك نقص.

3) الحديد
الحديد عنصر أساسي في إنتاج الطاقة ونقل الأكسجين داخل الجسم.

ونقص الحديد قد يسبب انخفاض الطاقة وبطء الأيض، كما تشير بعض الدراسات إلى أن تعويض النقص قد يساعد في تحسين معدل الحرق.
لكن تناول مكملات الحديد دون وجود نقص قد يسبب آثارًا جانبية، لذلك يُفضَّل إجراء فحص مخبري قبل استخدامه.

4) 5-HTP (5-هيدروكسي تريبتوفان)
مركب ينتجه الجسم من الحمض الأميني تريبتوفان، ويسهم في إنتاج السيروتونين.

قد يساعد في تقليل الشهية، وتشير أبحاث أولية إلى احتمال دوره في تقليل تراكم الدهون، خاصة في منطقة البطن.

لكن استخدامه قد يسبب متلازمة السيروتونين إذا تم تناوله مع أدوية معينة (مثل بعض مضادات الاكتئاب)، ما يستدعي استشارة الطبيب قبل استخدامه.

5) الكافيين
أحد أكثر المواد المنبهة استخدامًا عالميًا، وقد يرفع معدل الأيض في الراحة بشكل طفيف.

كما يدعم استقلاب الدهون والكربوهيدرات، ويُستخدم لتحسين الأداء البدني.

غير أن تأثيره على الوزن عادة ما يكون محدودًا، خاصة مع الاستخدام المعتاد.

الكلمات المفتاحية
الصحة
إقرأ المزيد
المزيد
5 مكملات قد تدعم حرق دهون البطن
5 مكملات قد تدعم حرق دهون البطن
منوعات منذ 41 دقيقة
المشروبات والأغذية المحلاة بالسكر من أبرز أسباب إصابة المراهقين بالقلق
المشروبات والأغذية المحلاة بالسكر من أبرز أسباب إصابة المراهقين بالقلق
منوعات منذ 46 دقيقة
بديل المعطرات الكيميائية: الطريقة الصحيحة لتعطير المنزل باستخدام إكليل الجبل
بديل المعطرات الكيميائية: الطريقة الصحيحة لتعطير المنزل باستخدام إكليل الجبل
منوعات منذ 17 ساعة
دراسة أوروبية تحذّر من مواد كيميائية سامة في سماعات الرأس
دراسة أوروبية تحذّر من مواد كيميائية سامة في سماعات الرأس
منوعات منذ أسبوع
مقالات مرتبطة
5 مكملات قد تدعم حرق دهون البطن
5 مكملات قد تدعم حرق دهون البطن
منوعات منذ 41 دقيقة
بديل المعطرات الكيميائية: الطريقة الصحيحة لتعطير المنزل باستخدام إكليل الجبل
بديل المعطرات الكيميائية: الطريقة الصحيحة لتعطير المنزل باستخدام إكليل الجبل
منوعات منذ 17 ساعة
القهوة والصداع في شهر رمضان: طرق سهلة لتجنب الانزعاج
القهوة والصداع في شهر رمضان: طرق سهلة لتجنب الانزعاج
خاص العهد منذ أسبوع
صيام الفتيات الصغيرات.. إرشادات غذائية لصيام آمن ومتوازن
صيام الفتيات الصغيرات.. إرشادات غذائية لصيام آمن ومتوازن
خاص العهد منذ أسبوع
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة