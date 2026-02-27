كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
ذكرة القادة الشهداء 16 شباط 2026
لبنان

كلمة للشيخ قاسم السبت 28 شباط في ذكرى أسبوع سادة معركة أولي البأس

2026-02-27 16:05
105

تعظيمًا للدماء الطاهرة وتخليدًا لتضحيات كوكبة الشهداء الأبطال، سادة معركة أولي البأس، وبمناسبة مرور أسبوع على ارتقائهم المبارك، يتشرف حزب الله بدعوتكم لحضور الحفل التأبيني الذي سيقام بهذه المناسبة، حيث سيتحدث الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم (حفظه الله).

ويقام الحفل يوم غد السبت 28 شباط/فبراير 2026 في تمام الساعة 3:00 عصرًا، وذلك في حسينية مقام السيدة خولة بنت الإمام الحسين (ع) في مدينة بعلبك.

 

حزب الله الشيخ نعيم قاسم معركة أولي البأس
