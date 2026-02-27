Your browser does not support the video tag.

تعظيمًا للدماء الطاهرة وتخليدًا لتضحيات كوكبة الشهداء الأبطال، سادة معركة أولي البأس، وبمناسبة مرور أسبوع على ارتقائهم المبارك، يتشرف حزب الله بدعوتكم لحضور الحفل التأبيني الذي سيقام بهذه المناسبة، حيث سيتحدث الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم (حفظه الله).

ويقام الحفل يوم غد السبت 28 شباط/فبراير 2026 في تمام الساعة 3:00 عصرًا، وذلك في حسينية مقام السيدة خولة بنت الإمام الحسين (ع) في مدينة بعلبك.

