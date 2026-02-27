كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
وزير العمل يبحث مع نقيب المحررين رسم انتساب الصحافيين إلى الضمان الاجتماعي
وزير العمل يبحث مع نقيب المحررين رسم انتساب الصحافيين إلى الضمان الاجتماعي

2026-02-27 16:15
استقبل وزير العمل الدكتور محمد حيدر صباح يوم الجمعة 27 شباط/فبراير 2026 في مكتبه نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزيف القصيفي، حيث جرى عرض للأوضاع العامة في البلاد، وخصص البحث في موضوع رسم انتساب الصحافيين إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتحديدًا فرع المرض والأمومة.

ورأى النقيب القصيفي أن إقرار قانون انتساب الصحافيين والمصورين المسجلين إلى جدولي النقابتين، من غير المنتسبين أصلًا إلى خدمات الضمان، هو إنجاز تاريخي، إلا أنه أشار إلى وجود عقبات في تطبيقه تتصل بارتفاع رسم الاشتراك الشهري، وأوضح أنه جرى بحث مستفيض مع معالي الوزير لتخفيضه والسعي لدى إدارة الضمان لإعادة النظر في هذا الرسم أو التوصل إلى صيغة معينة للوصول إلى التخفيض المنشود.

وأضاف القصيفي أن معالي الوزير حيدر أبدى تفهمًا لهذا الموضوع وعرض نتائج اتصالات مع صندوق الضمان، مشيرًا إلى أن الملف قيد المتابعة من قبله مع المسؤولين المعنيين في الصندوق على أمل إيضاح الصورة قريبًا، كما أشار إلى أن خدمات الضمان الاجتماعي آخذة في التحسن، وأن التمسك بالإنجاز الكبير الذي تحقق بإصدار قانون يجيز انتساب الصحافيين والمصورين غير المستفيدين من خدمات الضمان هو أمر جيد وينبغي المضي فيه، خاتمًا بشكر الوزير حيدر على اهتمامه.

