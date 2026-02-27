شيّع حزب الله وأهالي بلدة فلاوى والقرى المجاورة، الشهيدة المجاهدة فاطمة علي السبلاني، التي ارتقت نتيجة العدوان الصهيوني الغادر والهمجي الذي شنّه العدو على البقاع غروب يوم أمس الخميس 26 شباط/فبراير 2026، وقد شارك في مراسم التشييع علماء دين، عوائل الشهداء، وفعاليات سياسية وحزبية وحشد من الأهالي.

وأمّ إمام البلدة الشيخ حسين السبلاني الصلاة على الجثمان الطاهر، وبعدها جال موكب التشييع أحياء البلدة، ردّد خلاله المشيّعون نداءات التلبية للمقاومة، قبل مواراتها الثرى في روضة شهداء البلدة إلى جانب من سبقها من الشهداء.

