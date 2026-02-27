كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
2026-02-27 20:04
الشيخ حمود: نستغرب السماح بانعقاده في بيروت
61

أدان رئيس "الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة"؛ الشيخ ماهر حمود، في خطبة الجمعة اليوم 27 شباط/فبراير 2026، المؤتمر المقرر عقده غدًا السبت في فندق "لوغراي" (Le gray) في بيروت، بدعوة من النائب سامي الجميل وبالتعاون مع مؤسسة "كونراد أديناور" الألمانية، مؤكدًا أنه مؤتمر يروّج للتطبيع أو للاستسلام لـ"إسرائيل"، وأبدى استغرابه من السماح بانعقاد هذا المؤتمر في بيروت فيما يشن العدو الصهيوني غارات يومية ويقتل المدنيين ويدمر البيوت والمؤسسات.

كذلك، أبدى الشيخ حمود استغرابه من حديث هؤلاء عن "السلام"، وهم يرون كيف تحولت اتفاقات "السلام" المزعومة إلى صكوك إذعان وخضوع وإذلال للنفوذ الصهيوني، مشيرًا إلى أن فكرة الخضوع لـ"إسرائيل" ليست وليدة ظروف طارئة، إنما هي فكرة راسخة عند بعضهم، يجدون لها مبررات واهية، ولفت إلى أن الجميع ينتظر مفاوضات جنيف التي سيترتب عليها نتائج كبرى، إما حرب ودمار وإما "سلام مؤقت"، ملاحظًا أن الاميركي متريث ويحسب ألف حساب لرد الفعل الإيراني الذي يمكن أن يكون مدمرًا على "إسرائيل".

وحذر الشيخ حمود من تكرار سيناريو العراق، حيث شُنت الحرب تحت شعارات كاذبة، مشيرًا إلى أن ترامب يتحدث بكل وقاحة عن سلاح نووي غير موجود وعن صواريخ يمكن أن تصل إلى أوروبا بل إلى أميركا وهو ما لا يصدقه عاقل، وأوضح أن ادعاءات ترامب بتدمير قدرات إيران النووية في "حرب 12 يومًا"، ثم مطالبته بتسليم اليورانيوم المخصب تؤكد أنه يكذب مرتين، وتطرق كذلك إلى إجراءات الكنيست "الإسرائيلي" بتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية، موضحًا أنها تلغي رسميًا آخر ما بقي من اتفاق أوسلو المشؤوم، خاصة على ضوء تصريحات السفير في "إسرائيل" مايك هاكابي.

لبنان التطبيع الجمعية الوطنية لمقاومة التطبيع الشيخ ماهر حمود
