إيران تدعو إلى حوار فوري ووقف النزاع بين باكستان وأفغانستان
إيران تدعو إلى حوار فوري ووقف النزاع بين باكستان وأفغانستان

2026-02-27 21:54
أعربت وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في بيان لها، عن قلقها وأسفها إزاء النزاع بين أفغانستان وباكستان، ودعت إلى حوار فوري ووقف النزاع وخفض حدة التوتر بين البلدين.

وجاء في البيان الصادر مساء الجمعة 27 شباط/فبراير 2026: "تعرب وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن قلقها وأسفها البالغ إزاء تصاعد النزاع بين البلدين الجارين المسلمين، باكستان وأفغانستان، وما ترتب عليه من تداعيات أمنية وإنسانية، وتدعو إلى حوار وتفاعل فوري بين البلدين لوقف النزاع وخفض حدة التوتر".

وأضاف: "لم يقتصر النزاع بين باكستان وأفغانستان على الخسائر البشرية والمادية التي لحقت بالبلدين الجارين، بل فاقم أيضًا انعدام الأمن في المنطقة المحيطة، فضلًا عن تداعيات إنسانية وأمنية على المنطقة بأسرها".

وأكد البيان أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إذ تجدد دعوتها للطرفين إلى احترام وحدة أراضي كل منهما وسيادته الوطنية، والامتناع عن أي عمل من شأنه تصعيد التوترات والنزاعات، تعلن استعدادها لتقديم أي مساعدة لخفض حدة التوترات وتيسير الحوار بين البلدين لوقف النزاع العسكري بشكل كامل والتوصل إلى تفاهم".

وتشهد باكستان وأفغانستان اشتباكات دموية غير مسبوقة على حدودهما المشتركة منذ مساء الخميس، وذلك للمرة الثانية منذ تشرين الأول/أكتوبر من هذا العام.

الكلمات المفتاحية
باكستان أفغانستان ايران
