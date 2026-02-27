كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
البوسعيدي أطلع دي فانس على تفاصيل محادثات جنيف: "السلام بات في المتناول"

2026-02-27 22:55
لفت وزير خارجية عمان بدر البوسعيدي، الجمعة 27 شباط/فبراير 2026، إلى أنه وضع نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس في تفاصيل المفاوضات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران والتقدّم الذي تم إحرازه.

وأعرب البوسعيدي عن تطلعه إلى تحقيق مزيد من التقدّم الحاسم في الأيام المقبلة، وقال إن "السلام بات في متناول أيدينا".

وتأتي هذه الخطوة بُعيد الجولة الثالثة من المحادثات الإيرانية- الاميركية غير المباشرة، التي أقيمت في جنيف، بوساطة عُمانية تولاها البوسعيدي نفسه.

وصرّح وزير الخارجية العمانية، عقب إعلانه عن انتهاء الجولة الثالثة، أنه جرى إحراز تقدم كبير، مؤكدًا استئناف المحادثات قريبًا بعد التشاور مع العواصم المعنية.

