موقع العهد الاخباري

لبنان

2026-02-28 07:08
156

يواصل العدو الصهيوني اعتداءاته على الأراضي اللبنانية، منتهكًا سيادته. وفي صباح اليوم السبت (28 شباط/فبراير 2026)، شنّ العدو "الإسرائيلي" سلسلة غارات استهدفت مناطق عدة في الجنوب.

فقد استهدفت غارتان "إسرائيليتان" مرتفعات إقليم التفاح ومنطقة برغز الجنوبية، كما طالت غارات "إسرائيلية" المنطقة الواقعة بين الريحان وسجد وأطراف بلدة المحمودية، كذلك أطراف القطراني في البقاع الغربي.

كذلك، استهدفت غارة "إسرائيلية" محيط بلدة بلاط الجنوبية، فيما جدّد الطيران الحربي "الإسرائيلي" غاراته على مناطق في قرى الجنوب.

وجاءت الحصيلة النهائية للغارات التي شنّها الطيران الحربي "الإسرائيلي" على الأراضي اللبنانية على النحو التالي:

 - خمس غارات استهدفت محيط القطراني في البقاع الغربي.
 - غارتان استهدفتا وادي برغز.
 - غارة واحدة استهدفت مرتفعات سجد.

الكلمات المفتاحية
لبنان الكيان الصهيوني اقليم التفاح الحكومة اللبنانية الاعتداءات الصهيونية على لبنان الجنوب نواف سلام
