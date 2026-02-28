كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
إيران

عدوان أميركي صهيوني مشترك على إيران
إيران

عدوان أميركي صهيوني مشترك على إيران

2026-02-28 09:03
146

شنّ العدو "الاسرائيلي عدواناً على إيران، فيما أعلن وزير الحرب "الإسرائيلي" بدء ما سمّاه "هجوماً وقائياً" ضد إيران.

وأفادت وكالة "فارس" الإيرانية، صباح السبت (28 شباط/ فبراير 2026)، بسماع دوي 3 انفجارات في وسط مدينة طهران وسط تصاعد كثيف للدخان، مشيرة إلى أنّ التقارير الأولية تشير إلى سقوط عدة صواريخ على شارع "دانشكاه" ومنطقة "جمهوري" وسط العاصمة طهران.

وقالت إن دوي الانفجارات سمع في شمال وشرق طهران.

هذا ودوّت صفارات الإنذار في كل أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلّة. وأعلن جيش الاحتلال إغلاق المدارس، وأبلغ المستوطنين بالعمل من المنازل وحظر التجمعات العامة.

يأتي ذلك، في ظل تهديدات أميركية-"إسرائيلية" ضد إيران في الأسابيع الماضية ترافقت مع حشد عسكري أميركي غير مسبوق في المنطقة، وبالتوازي مع عقد 3 جولات من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة واحدة في مسقط و2 في جنيف.

