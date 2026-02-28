عقب العدوان الأميركي و"الإسرائيلي" على إيران، توالت التصريحات التي تستنكر هذا العدوان، مؤكدة أن الرد الإيراني سيكون حاسمًا وفوريًا.

وفي هذا السياق، قال رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، إبراهيم عزيزي، إن "نهاية هذه الهجمات لم تعد بين أيدي المعتدين".

من جهته، أعلن الحرس الثوري الإيراني أن الموجة الأولى من الهجمات الصاروخية وهجمات الطائرات المسيّرة المكثفة انطلقت ضد الأراضي المحتلة، مؤكدًا أنه سيتم الإعلان عن أخبار إضافية لاحقًا على المواقع الرسمية.

كما أصدر المجلس الأعلى للأمن القومي بيانًا وجه فيه رسالة إلى "شعب إيران الشريف والمقاوم"، جاء فيه أن القوات المسلحة الإيرانية، بتنفيذ أمر القائد الأعلى للثورة الإسلامية، ردّت على العدوان الأميركي عبر استهداف قاعدة العديد الأمريكية في قطر وأراضٍ محتلة أخرى بهجمات صاروخية، مع التأكيد على أن الرد كان متناسبًا مع حجم كل عدوان خلال الأيام الـ12 الماضية.

وأشار البيان إلى أن يقظة الشعب الإيراني ووحدته كانت الاستراتيجية الرئيسية لهزيمة العدو وتوفير فرصة لصناعة الاستقرار، مؤكدًا أن القوات المسلحة سترد بشكل حاسم ومباشر على أي عدوان أو تهديد من الكيان الصهيوني أو داعميه.

وفي السياق ذاته، أعلن المتحدث باسم منظمة الطيران المدني، مجيد أخوان، إغلاق المجال الجوي لكامل إيران حتى إشعار آخر.

أما المتحدث باسم وزارة الصحة، فقد أكد أن المستشفيات وُضعت في حالة تأهب، وتم إرسال سيارات الإسعاف إلى المناطق المركزية في طهران فور سماع دوي الانفجارات، مع الإشارة إلى أن عدد المصابين والمناطق المتضررة لم يُعلن بعد.

ودعا مركز معلومات قوى الأمن الداخلي الإيراني "فراجا" المواطنين إلى الإبلاغ فورًا عن أي حالات مشبوهة بالاتصال بمركز طوارئ الشرطة، لضمان تعزيز الأمن والاستجابة السريعة للأحداث الطارئة.

